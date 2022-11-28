老爸陳建銘怒轟民眾黨！陳思宇強調退出群組、沒退黨

九合一選舉開票結果，接棒老爸無黨籍台北市議員陳建銘的民眾黨候選人陳思宇（士林北投區），最終得票不如預期，無緣進入台北市議會，但同黨在同選區的「學姊」黃瀞瑩卻獲得最高票當選。陳思宇的父親，台北市議員陳建銘則砲轟民眾黨，配票機制須檢討。陳思宇今（28）日透過臉書發文，稱「選舉告一段落任務完成，剩下就是自己的沈澱，我沒退黨，不用猜測也不用見縫插針」。
記者呂炯昌／台北報導
陳思宇在確定落選後在臉書發文表示，「我不認為人生中有什麼東西是可以輕易得來 的。辛苦得來的勝利，才會讓人更加珍惜。未來不管在哪裡，我們都要一起繼續發光發熱！恭喜所有當選人，今天我也退出了所有民眾黨的群組，期待在位的你們能繼續為民服務！加油！」但是她也強調沒有退黨。
陳建銘則是對女兒落選抱屈，他批評民眾黨在士林、北投共拿下超過4萬票，足以讓黃瀞瑩跟陳思宇雙雙當選，但是卻發生這種結果，認為民眾黨內部配票機制須檢討反省。
陳思宇晚間在臉書發文指出，「我是成年人。我想講什麼，我的感受是什麼，我自己說。陳建銘議員所言是他個人想法我尊重。」陳思宇指出，對民眾黨她盡心盡力，擔任中央委員的捐贈百萬額度也早在規定時間內繳清。現在民眾黨應該是團結做事的時間，最不需要的就是挑撥或是對內找敵人。
陳思宇強調，她退民眾黨群是因為那是候選人任務溝通群組，選舉告一段落任務完成，剩下就是自己的沈澱，她沒退黨，不用猜測也不用見縫插針。「選舉已經結束，希望所有事情能回歸為地方做事，讓士林北投有更多進步的力量，一起加油！」