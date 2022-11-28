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白紙運動北京場四通橋表達訴求！重重警力防堵下告吹

▲白紙運動參與民眾28晚間計劃轉往四通橋表達訴求，但警方早已在週邊布署龐大警力，導致行動受阻胎死腹中。圖為北京民眾27日晚間聚集在亮馬河周圍，手舉白紙抗議。（路透社）
▲白紙運動參與民眾28晚間計劃轉往四通橋表達訴求，但警方早已在週邊布署龐大警力，導致行動受阻胎死腹中。圖為北京民眾27日晚間聚集在亮馬河周圍，手舉白紙抗議。（路透社）

中央社

（中央社記者邱國強北京28日電）白紙運動續集在北京受阻。參與民眾今晚計劃轉往四通橋表達訴求，但警方早已在週邊大片區域布署龐大警力，在街上及預定集合的地鐵站及車廂內加強盤查，導致行動受阻胎死腹中。

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北京民眾更反映，北京市內較開闊的主要幹道，以及公園、百貨廣場、景點及主要地鐵站、大學校園附近，今晚都停著2至3輛警車待命，路上更有警車來回行駛巡邏，用意都在防止人員聚集，重演昨晚人潮齊聚亮馬橋的場面。

綜合網路訊息及相關人士透露，鑑於「白紙運動」北京場在亮馬河畔成功聚焦，北京警方如臨大敵，尤其以亮馬橋週邊派駐的警力最多。有北京民眾透露，直到傍晚前，昨晚聚眾的亮馬河段，幾乎每50公尺就站著1名員警來回巡邏。

另一方面，部分27日晚間參與「白紙運動」的北京民眾，今天號召晚間6時每人攜帶1瓶可樂作為約定，在地鐵海淀黃莊站集合，再上步行方式前往四通橋表達訴求，陸續獲得響應。然而，北京警方也已得知這訊息，於是在海淀黃莊站至四通橋一線及週邊，部署數倍於亮馬橋的警力，甚至遠從豐台區調派警力支援。

有準備前往現場的參與者形容，上述地帶的路邊已經被警車停得水洩不通，週邊開門數量已不多的商鋪更被勒令提早打烊，中關村一帶科技企業也被要求提前下班。不到傍晚6時，當地街上除大批警察外，幾乎已經空無一人。

同時，地鐵海淀黃莊站及四通橋旁的人民大學站內，大批員警在站內巡邏值守，並隨機查驗乘客、特別是年輕乘客的手機，甚至還查看有無空白紙張及任何瓶裝、罐裝飲料。

據了解，在北京警方嚴密戒備下，整個行動受到極大阻礙，參與者根本無法帶著運動象徵的「白紙」及今晚約定的「可樂」靠近集合地點及四通橋。加上今晚北京刮起大風，室外體感溫度極低，行動計畫被迫中止。

除北京外，南京、杭州、上海、成都等昨天爆發「白紙運動」的城市，當地警方也同樣部署龐大警力，防堵民眾再度聚集，導致運動今天大致未能成功持續。（編輯：張淑伶）1111128

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