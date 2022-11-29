澤倫斯基警告俄將再攻電網　克宮駁撤札波羅熱電廠

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基輔開始降雪，氣溫徘徊在攝氏零度左右。基輔市區及附近數百萬人正在因應俄羅斯一波又一波空襲造成的破壞。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在錄影談話中表示：「我們了解恐怖分子正在策劃新攻擊行動，我們知道這是事實…遺憾的是，只要有飛彈，他們就不會停歇。」他強調，未來一週可能會很困難，如同前一週一般。俄國襲擊烏克蘭電力基礎設施，讓烏克蘭人民遭受俄軍2月入侵以來最嚴重斷電。
●克宮駁斥準備撤離札波羅熱核電廠
烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）昨天表示，有強烈跡象顯示俄軍可能準備撤離歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。但是克里姆林宮今天對此予以駁斥，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在簡報會中告訴記者：「沒有必要去管根本沒發生且不可能存在的跡象。」
俄、烏1986年都蒙受全球最嚴重的車諾比（Chernobyl）核電廠意外的衝擊，現在則交相指責對方對擁有6座反應爐的札波羅熱電廠建築群進行砲擊。聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）則希望在電廠週圍設置保護區。
●俄軍媽媽發動連署 懇求莫斯科撤軍
「俄羅斯女權反戰抵抗運動」（Russian Feminist Anti-War Resistance）在請願連署網站Change.org發起連署，並將連署書寄給俄國下院國家院（State Duma）和上院聯邦院（Federation Council）議員。
請願書寫道：「我們反對讓我們的兒子、兄弟、夫婿、父親參與其中。你們的責任是保護母親和孩子的權利與自由，不該對這一切視而不見。」
●烏克蘭女力新戰技 學開無人機上前線
烏、俄軍方都在戰場上使用無人機進行偵察和戰鬥。8月在基輔成立的「烏克蘭女飛行員」（Female Pilots of Ukraine）是烏克蘭第一所專門且僅限女性為對象的學校，教導平民和安全部隊現役人員駕駛無人機，想要改變烏克蘭軍隊裡罕有女性負責駕駛無人機的情況。
教練柯索夫（Mykyta Kosov）表示，學員使用的無人機時速可達每小時45英里（72.4公里），可以飛約半英里（805公尺）高。創辦人玻洛維克（Valeriy Borovyk）表示，報名參加課程的女性來自各行各業，已有10名學生從這所學校畢業，有40個人申請等待下一期課程，「我們有8成學生願意上前線」。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111128