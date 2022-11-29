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菲參議員：中國歹徒誘菲律賓人赴緬甸詐騙外國人

▲菲律賓參議員控訴，有中國犯罪集團誘騙菲律賓人到緬甸，運用社群媒體向外國人詐取金錢。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓參議員控訴，有中國犯罪集團誘騙菲律賓人到緬甸，運用社群媒體向外國人詐取金錢。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓參議員漢迪夫洛斯今天說，有中國犯罪集團誘騙菲律賓人到緬甸，運用社群媒體向外國人詐取金錢。她表示，12名受害者近日在緬甸被救出，至少31名菲律賓人仍待救援。

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漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）21日在參議院揭露，12名菲律賓人近日在非政府組織協助下在緬甸被救出。

漢迪夫洛斯說，受害者看到臉書招聘廣告，提供機票、食宿等誘人條件到緬甸工作。他們以為工作內容是數據編碼、客服、技術支援等，但到當地才發現，中國犯罪集團要他們運用臉書、領英（LinkedIn）、交友軟體Tinder等結識外國人，從事加密貨幣詐騙。

她表示，因為菲律賓人英文流利，中國犯罪集團計劃「在緬甸和其他地區組成全菲律賓人的詐騙集團」。

漢迪夫洛斯今天接受ABS-CBN新聞台和DZMM電台訪問表示，受害者不僅須從事詐騙，還被迫招募其他菲律賓人。

她表示，除了每天工作超過12小時，受害者若無法達成犯罪集團要求的績效指標或招募不到菲律賓人，會被要求做1000個伏地挺身、用電擊棒施虐等，甚至可能被殺害。

漢迪夫洛斯說，獲救的一名受害者說，至少還有31名菲律賓人受困緬甸，無法從中國犯罪集團手中脫逃。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲律賓移工部（DMW）部長奧普萊（Susan Ople）說，犯罪集團誘騙受害者時，承諾會提供月薪4萬披索（約新台幣2.2萬元）。

她表示，如果菲律賓偏遠地區也有類似的中國犯罪集團在運作，「我不會感到驚訝」。

奧普萊說，由於緬甸的暴力、武裝衝突、非法招聘和人口販運事件增加，移工部已發布公告，籲請民眾不要到緬甸工作。（編輯：黃自強）1111128

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