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T1／GQ風格大賞！魔獸霍華德勁裝帥氣出席

▲T1聯盟桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)參與GQ年度風格大賞。（GQ提供）
▲T1聯盟桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)參與GQ年度風格大賞。（GQ提供）

記者吳政紘/綜合報導

全球時尚盛事《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞今天登場，現場邀請陳柏霖、楊乃文、柯孟融、陳亞蘭、吳卓源等「Men of the Year」年度風格得獎人、明星與各界名人齊聚星光紅毯，現場熠熠閃亮，共同歡度《GQ》年度最大活動。

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前 NBA 球星、目前效力於T1聯盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)前來共襄盛舉，這也是霍華德自本月正式加入台灣職籃以來，首次公開亮相。

GQ 年度盛事 MOTY 在台灣邁入第十屆，GQ 每年都會從時尚、商業、娛樂、運動、藝術、科技等產業裡，選出在這一年裡表現出色的風格人事地物，為他們在不同領域點亮風格，展現生活美好的努力喝彩。

在體育界，台灣職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」（縮寫：PLG）與執行長陳建州登上MOTY「Sport Phenomenon」。PLG自創建以來，無畏從零開始、疫情衝擊等考驗，成功引爆從球場蔓延至場外的影響力。以PLG第二季總冠軍賽來說，除了現場爆滿的觀眾，更吸引超過16萬人同時上線見證臺北富邦勇士封王，盛況空前。

MOTY本屆首次以「Kings of Gaming」向電競選手致敬。今年8月8日，全球格鬥遊戲盛宴EVO（Evolution Championship Series）的決賽舞台，三名台灣選手在《拳皇XV》項目表現出色，一舉包辦前三名，創下史上最佳成績！他們分別是「ZJZ」曾家鎮、「ET」林家弘以及「小黑」陳綏揚。

MOTY也首次出現「城市」得主，由高雄獲頒「City of the Year」。

在今年，高雄燈會、設計展、文博會、高雄流行音樂中心皆成為熱門搜索關鍵字，令這座城市成為鎂光燈焦點。透過文化影響、一點一滴的累積，盡情釋放充滿能量、熱情又驕傲的高雄魅力！


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