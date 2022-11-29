白紙運動北京場四通橋表達訴求！重重警力防堵下告吹

中國抗議封控浪潮　蔓延到國外校園和社區

▲針對中國嚴格防疫清零政策和限制自由的抗議活動，已蔓延到全球至少十幾個城市。圖為中國駐英國倫敦大使館外獻花哀悼的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對中國嚴格防疫清零政策和限制自由的抗議活動，已蔓延到全球至少十幾個城市。圖為中國駐英國倫敦大使館外獻花哀悼的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社香港28日綜合外電報導）針對中國嚴格防疫清零政策和限制自由的抗議活動，已蔓延到全球至少十幾個城市，這是為了聲援中國週末所出現罕見的反抗行為。

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路透社統計，在歐洲、亞洲和北美城市，包括倫敦、巴黎、東京和雪梨，皆出現由移居國外的異議人士和學生所組織的小規模守夜和抗議活動。

統計顯示，大部分抗議活動參加者在數十人左右，少數活動吸引超過100人。這些集會是國內外中國人團結起來表達憤怒的罕見事例。

中國大陸的抗議活動是因新疆烏魯木齊發生一起致命火災，造成10人命喪他們被困的公寓裡。這場災難的部分原因是當局採行的封控措施。唯地方官員否認這一說法。

自中國國家主席習近平10年前上台以來，當局嚴厲打壓不同意見，加強對公民社會、媒體和網際網路的控制。

但透過封鎖和檢疫，意圖藉此消滅COVID疫情的嚴格政策，已成為挫敗感的眾矢之的。

這項政策讓中國的死亡率遠低於其他許多國家，但代價是數百萬人長期被隔離在家中，並損害這個世界第二大經濟體的經濟。

儘管如此，中國官員稱，必須維持這種作法以挽救生命，尤其在老年人群中，因為他們的疫苗接種率很低。

一些海外抗議人士表示，現在輪到他們來承擔朋友和家人一直承受的一部分負擔。

巴黎示威活動的組織者之一、研究生蔣不（Chiang Seeta，「蔣不」為其推特上的名稱）表示，昨天的抗議吸引大約200人參加。「這是我該做的。當我看到這麼多中國公民和學生走上街頭，我感覺他們承擔的比我們多得多。」

蔣說：「我們現在從國外展現對他們的支持。」（譯者：楊明暐）1111128

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