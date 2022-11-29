中國抗議封控浪潮　蔓延到國外校園和社區

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統計顯示，大部分抗議活動參加者在數十人左右，少數活動吸引超過100人。這些集會是國內外中國人團結起來表達憤怒的罕見事例。
中國大陸的抗議活動是因新疆烏魯木齊發生一起致命火災，造成10人命喪他們被困的公寓裡。這場災難的部分原因是當局採行的封控措施。唯地方官員否認這一說法。
自中國國家主席習近平10年前上台以來，當局嚴厲打壓不同意見，加強對公民社會、媒體和網際網路的控制。
但透過封鎖和檢疫，意圖藉此消滅COVID疫情的嚴格政策，已成為挫敗感的眾矢之的。
這項政策讓中國的死亡率遠低於其他許多國家，但代價是數百萬人長期被隔離在家中，並損害這個世界第二大經濟體的經濟。
儘管如此，中國官員稱，必須維持這種作法以挽救生命，尤其在老年人群中，因為他們的疫苗接種率很低。
一些海外抗議人士表示，現在輪到他們來承擔朋友和家人一直承受的一部分負擔。
巴黎示威活動的組織者之一、研究生蔣不（Chiang Seeta，「蔣不」為其推特上的名稱）表示，昨天的抗議吸引大約200人參加。「這是我該做的。當我看到這麼多中國公民和學生走上街頭，我感覺他們承擔的比我們多得多。」
蔣說：「我們現在從國外展現對他們的支持。」（譯者：楊明暐）1111128