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白天晴朗傍晚變天！冷空氣報到轉雨　氣溫溜滑梯下探13度

▲中央氣象局表示，今（29）日上半天晴朗穩定，不過傍晚之後鋒面通過，隨後冷空氣南下，溫度、降雨都有較大的變化；請大家注意。（示意圖／記者張勵德攝）
▲中央氣象局表示，今（29）日上半天晴朗穩定，不過傍晚之後鋒面通過，隨後冷空氣南下，溫度、降雨都有較大的變化；請大家注意。（示意圖／記者張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（29）日上半天晴朗穩定，環境為東南風，溫暖偏熱，只有迎風面的東半部地區及恆春半島有零星降雨，白天各地高溫普遍可以來到30度左右，中南部還會再更高一些；不過傍晚之後鋒面通過，隨後冷空氣南下，臺灣附近的風力、溫度、降雨都有較大的變化；迎風面水氣增多，桃園以北及東半部雲量增加，轉為陰短暫雨的天氣，外出記得攜帶雨具備用；而溫度也逐漸轉涼，不過晚上仍在21至23度左右，明顯降溫會在週三。

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氣象局指出，東北風明顯增強，今晚起臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲氣象局發布陸上強風特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布陸上強風特報。（圖／中央氣象局）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天晴朗暖熱(各地區高溫仍在31度以上)，西半部及金馬易有霧；各地區氣溫：北部19至31度，中部21至34度，南部21至34度，東部20至32度。

最新模式模擬顯示，今晚東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；明日、週四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。明晚、週四晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約只降至17度左右，比「大陸冷氣團」的定義高了3度。但仍需注意的原因有二：其一為入冬第1波、其二北台灣有氣溫驟降的過程(今日白天至明日白天下降幅度超過10度)，感受上都會比較冷。而北台灣的部分自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，還是要注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫略升，北台仍偏冷。週六至下週日(3、4日)上午，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。下週日下午起另一股東北季風逐漸南下，北台灣雲量略增，東北部偶有局部短暫雨，氣溫略降；下週一東北季風續增強、水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，氣溫續降，北台轉冷；中南部晴時多雲，氣溫稍降。（編輯：倪浩軒）

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