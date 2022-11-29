彰化3歲男童被藤條虐打昏迷命危 母同居男友遭羈押禁見
彰化縣北斗鎮一名3歲男童，日前疑似遭到母親同居男友持藤條等器具毆打，全身瘀青昏迷送醫，被緊急送往彰化基督教兒童醫院急救，目前仍在加護病房救治中。而男童的母親及同居男友，被警方帶回訊問，檢方認為兩人涉犯殺人未遂等罪，向法院聲請羈押。彰化地院昨（28）日深夜裁定，男童母親的同居男友收押禁見，男童母親則限制住居請回。
編輯中心/綜合報導
據了解，27日下午2時許，男童母親將昏迷的兒子送到醫院，急診醫師見男童昏迷指數僅3，有腦出血狀況，且瞳孔呈現放大，全身都有瘀青、瘀血狀的傷口，在大小腿、臀部及背部，都有看到疑似被藤條抽打的瘀青傷痕。
彰化縣社會處及社工立即介入調查，釐清為何會施虐，而男童生母戶籍在新竹縣，也將和新竹縣政府社會處聯絡了解男童家庭狀況，另男童的生父，已因家暴被當地縣市政府列管。
檢方在訊問後，向法院聲請羈押男童母親與男童母親男友。法院認為男童母親男友供詞與證人陳述不符，有勾串之虞，裁定羈押禁見，男童母親則裁定限制住居。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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