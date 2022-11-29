口罩令即將解除！醫籲家中「這情況」須小心：恐危及生命
中央流行疫情指揮中心昨（28）日宣布，12月1號起適度放寬戴口罩規定，民眾在室外終於可以免戴口罩大口呼吸，在室內也開放諸多條件可以免戴口罩。雖然許多民眾已經迫不及待脫掉口罩，但中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，若家中有「這情況」仍須小心，建議繼續堅持戴好口罩。
編輯中心/綜合報導
謝宗學今（29）日在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，透露自己昨天在醫院白班，12小時內就遇到兩個不到三個月大的嬰兒，被家中較大的哥哥傳染呼吸道融合病毒（RSV），且症況並不輕微，一個喘到缺氧SpO2低於90％，呼吸聲變成呻吟（grunting)，胸凹超級明顯，緊急處理後送到加護病房治療。另外一個沒有缺氧，但胸凹也是明顯，送到中重度病嬰室治療。
謝宗學強調，「雖然最近不管是新冠肺炎或一般呼吸道病毒感染疫情同步趨緩，但若家中有年齡三個月以下的嬰兒一定要特別小心，任何家庭成員出現呼吸道症狀，即使症狀再輕微也建議戴上口罩，因為在大人或大小孩身上症狀輕微的病毒，傳染到小嬰兒身上可能會演變成嚴重併發症，甚至危及生命。」
謝宗學最後呼籲，「口罩令即將解除，不代表可以忽略家中年紀小成員的健康，家庭中適當的衛生防護，仍然必須堅持。」（編輯：倪浩軒）