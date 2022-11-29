倒數2天脫口罩！醫點名「2族群」最危險：幾乎沒有抵抗力
中央流行疫情指揮中心昨（28）日宣布，自12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定，民眾終於可以出門摘下口罩，但前台大感染科主治醫師林氏璧就提醒，雖然摘下口罩自由許多，但經過這2年的全民防疫，多數人對於流感已經沒有抵抗力，尤其長者及幼童更要小心流感重症，建議最好儘速施打流感疫苗。
編輯中心/綜合報導
林氏璧之前曾在節目《下班瀚你聊》中提醒，為了抵擋「免疫負債」，今年的流感疫苗一定要好好施打，因為2020年開始全民防疫，大家都實施戴口罩、勤洗手以及保持社交距離等措施，造成台灣幾乎沒有流感重症，腸病毒也少見，「這種靠著飛沫傳染的呼吸道疾病幾乎消失」，民眾在防疫同時，也把其他呼吸道疾病一起防掉。
林氏璧指出，這2、3年長大的小朋友根本就是生活在溫室裡，因為防疫確實，幾乎什麼病毒都沒有接觸過，但孩子需要在免疫系統成長的過程中，讓他們練習各種病毒的感染，因此一直戴著口罩反而對小朋友不好。
林氏璧表示，現在社會上很多人對於冬天要流行的流感病毒，很可能是幾乎沒有抵抗力的，特別是小小孩完全沒遇過流感，新冠肺炎重症高風險族群主要是老人，但流感不同，流感病毒重症高風險族群就是長者及幼童，尤其4歲以下更要小心。如今國門開放且生活逐漸恢復正常，連口罩也解禁，讓林氏璧強調，流感疫苗在這樣的狀況下更該好好打施打。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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