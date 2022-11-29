貼紅榜恭喜卻落選！雲林縣議員提當選無效之訴：要求驗票
九合一大選落幕，不過爭取連任的民進黨籍雲林縣議員周秀月，最終在雲林縣議員第一選區應選10席中，排名第11位，以些微差距落敗給無黨籍候選人陳芳盈。不過26日開票當晚，雲林縣府及議會人員都到周秀月服務處貼紅榜祝賀當選，最終結果卻風雲變色，讓周秀月與紅榜的合影從喜悅變尷尬，周秀月質疑開票過程有瑕疵，提起當選無效之訴，要求重新驗票。
編輯中心/綜合報導
據了解，周秀月參選的雲林縣議員第1選區，共有18人參選應選10席，而雲林縣一直到26日深夜11點多才把選票全數開出，在過程中周秀月與陳芳盈十分拉鋸，周秀月一度些微領先，縣府及議會人員甚至都相繼派人前去周秀月服務處貼紅榜祝賀，不料最後周秀月確定得票5106票、陳芳盈5221票，以115票之差大翻盤。
周秀月透露，競選總部當天有自行計票，她一直排在第10名，但是與陳芳盈距離十分接近，所以不敢宣布當選。直到收到縣府及議會人員祝賀當選的紅榜，才對外宣布當選好消息，怎知最後卻被逆轉。周秀月質疑開票過程有瑕疵，且兩人票數過於接近，決定提起當選無效之訴，要求重新驗票。
對此，雲林縣選委會表示尊重，但也解釋在開票全部結束前，選委會不會對外公告當選名單，烏龍紅榜可能是各候選人自己的報票員統計有誤。（編輯：倪浩軒）