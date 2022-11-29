小心荷包！高市新增16處科技執法及固定測照12月1日上路
為擴大防制車禍效果，高市警局自今年12月1日起將新增包括苓雅區中正一路/高速公路西側便道(北向南)等等16處新增「路口科技執法」及固定式測照設備。高市警局表示，建置「路口科技執法」設備，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念，呼籲用路人減速慢行、遵守各項交通規則，確保本身與他人用路安全及降低交通事故發生。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市邁入智慧化城市，自108年起陸續在易肇事路口左營區大中二路/華夏路、博愛二路/新莊一路、鳳山區過埤路/鳳頂路、前鎮區中山四路/中安路、大寮區市道188/鳳林二路等建置多向違規「路口科技執法設備」，統計今(111)年1月至9月全般交通事故發生201件與未設置科技執法前3年同期平均值發生299件比較，減少98件，約下降32.8%，對防制交通事故發生均已發揮成效。
為擴大防制車禍效果，高市警局於苓雅區中正一路/高速公路西側便道(北向南)、中正一路/大順三路/河南路(西向東)、凱旋三路/三多二路(南向北)、前鎮區中山四路/鎮海路(北向南)、小港區中山四路/平和東路(北向南)、鳳山區過埤路/鳳頂路(西向東)、三民區民族一路/建工路(南向北) 、左營區翠華路/勝利路(北向南)、大中二路/文自路(西向東)、新莊一路/新榮街(西向東)、小港區中鋼路/沿海二路(西向東)、中山四路與大業北路口(東向西)、苓雅區輔仁路/中正一路(南向北)、四維一路/凱旋二路（輕軌、南向北）、前鎮區二聖一路/凱旋三路（輕軌、南向北)、岡山區岡燕路/聖森路(南向北)等16處新增「路口科技執法」及固定式測照設備。