峮峮告別小鬼驚爆新對象？夜伴柯震東傳曖昧

藝人小鬼過世兩年，昨（28）日是他的39歲冥誕，《綜藝玩很大》的粉絲專頁發文懷念他，祝賀小鬼生日快樂，內容非常催淚，而女友峮峮近日也相傳走出陰霾，有新的曖昧對象柯震東，兩人與好友們深夜聚會，一起走進柯震東的好友洪武家裡，與當年「鬼峮戀」家中約會模式相仿，格外引發聯想。
記者江芷稜/綜合報導
峮峮對戀情相當保密，當年與小鬼交往，連父母都不知情，只有親近好友知道。在男友過世後，她經常發文思念小鬼，讓人為之鼻酸，許多閨密想幫她走出這段傷痛，積極幫她介紹新朋友，峮峮保持開放交友態度，承認有追求者，不會排斥新戀情，但因公司安排工作滿檔，還沒有深入交往的合適對象。
根據《鏡週刊》報導，峮峮與看似並無交集的柯震東，被拍到深夜一起出遊，與廣播電台少東洪武及其女友張甯兒，疑似組成「Double date」外出約會，她在路邊逗弄狗狗，柯震東很紳士地在旁等待，再相伴走進洪武家，隔天洪武、張甯兒離開，柯震東好友大飛也開車來相聚，來來回回唯獨不見柯震東、峮峮身影，讓人相當好奇。
由於柯震東曾和多位圈內女星交往，擅談姊弟戀，包括曾一度想結婚的蕭亞軒，還有自認最愛的李毓芬，可說是娛樂圈最具桃花男星，峮峮剛好年長柯震東一歲，深夜出遊疑似有愛苗滋長的可能，2人被認為處於曖昧期。對此，峮峮經紀人回應，「她們就是朋友聚會，沒有什麼特別的」。