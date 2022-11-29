台科大女教師成立女科技人社團　協助女性從事科研無障礙

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陳素芬指出，以理工科系為主的台科大為例，最新111年學生人數共有11,648人，男生8,073人，女生3,575人，男女比例大致上為7比3。台科大電資學院，大學部學生1,553人中，男生有1,411人，女生只有142人，女生所佔的比例不到1成；台科大工程學院大學部學生人數2,036人中，男生1,573人，女生463人，女生佔2成；台科大女博士生整體人數佔2成5。
陳素芬說，特別的是，以台科大的系所分析男女大學部學生比例，台科大女生最少的3個系依序為電機系女生只佔5%、機械系女生只佔7%、電子系女生只佔9%。反之，台科大女生就讀最多的科系則是應用外語系佔76%、設計系佔72%、企管系佔68%。
有感於不論是學生或是教師，女性在科技大學可能面臨無形的挑戰和困難，陳素芬集結校內女教師們成立台科大女科技人社團，未來除不定期舉辦與科技女性議題相關的論壇，也期望協助年輕女性跨入科技領域，並促進不同領域的女科學人跨領域合作，希望提升女性在科技領域的領導力。
台科大女科技人成立大會來自各系的女教師們也紛紛提出建議，像是女性通常還是肩負著家庭的照顧重責，不論是孩子或長輩的照顧需求都希望能有更好的照顧，不僅大學校園推動性別平權，國科會近年來也積極鼓勵女性投入科研，呼應聯合國永續發展指標的「實現性別平等，增強所有女性權能」，包括支持女性主持人及女科研人從事科學研究針對懷孕到育有3足歲以下子女的女性科研人員，可提出所需研究人力申請；無執行科技部研究計畫者，得每年1次以隨到隨審方式提出專題研究計畫申請，擇優補助等。
陳素芬說，除政府單位的努力外，希望男女比例懸殊的科技大學重視、鼓勵女性從事科研計畫，去除性別刻板印象與偏見、推動職場工作平權，建立友善托育服務環境，強化STEM教育，積極吸引年輕女性參與，讓更多女性願意就讀科學領域、投入科學相關工作。