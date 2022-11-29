中國異議藝術家艾未未：白紙運動無法撼動習政府

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艾未未坐在自家花園受訪時表示，抗議活動不太可能繼續下去，不僅是因為安全部隊會鎮壓發聲的人，也因為示威者本身缺乏組織和領導。
艾未未告訴路透社，他們沒有明確的政治訴求，所以只要逮捕他們就可以。他並表示，1989年遭到血腥鎮壓的北京天安門示威者有更多「訴求」，但「即便是像香港那樣的規模或1989年那般規模的事情發生，也（仍）不會動搖政府」。
記者詢問，誰能出來領導抗議運動，2011年曾在中國被拘留81天的艾未未回答說，沒人可以，因為中國沒有「政治環境」。
「70年來，他們整肅了可以提出任何問題的任何人、知識分子或媒體。」
儘管艾未未表示抗議活動不太可能對政府產生影響，但他說，中國執政的共產黨「非常擔心革命」，並會「採取一切措施防止這種情況發生」，從網路審查到動用警察力量等等。
美國和其他西方國家都表示支持人民在中國和平抗議的權利，但艾未未表示，這些國家優先考量的是自己的經濟，而非人權。
「在與中國打交道時，我認為，每個政府的優先考量就是…獲得一些經濟影響力。你不能怪他們，因為他們也想生存，但那樣做，他們就喪失了捍衛自由世界或捍衛民主的信譽。」
「那真讓人遺憾。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111129