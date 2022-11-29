白紙運動北京場四通橋表達訴求！重重警力防堵下告吹

中國異議藝術家艾未未：白紙運動無法撼動習政府

▲中國異議藝術家艾未未表示，中國最近的抗議浪潮不會動搖習近平政府，因為警察就能讓示威者噤聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國異議藝術家艾未未表示，中國最近的抗議浪潮不會動搖習近平政府，因為警察就能讓示威者噤聲。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社葡萄牙新蒙特莫爾市28日綜合外電報導）中國異議藝術家艾未未今天在葡萄牙住家接受路透社訪問時表示，中國最近的抗議浪潮不會動搖習近平政府，因為警察就能讓示威者噤聲。

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最近幾天，抗議者走上上海、北京和其他城市的街頭，抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施，這是習近平上台以來前所未見的公民不服從展現。

艾未未坐在自家花園受訪時表示，抗議活動不太可能繼續下去，不僅是因為安全部隊會鎮壓發聲的人，也因為示威者本身缺乏組織和領導。

艾未未告訴路透社，他們沒有明確的政治訴求，所以只要逮捕他們就可以。他並表示，1989年遭到血腥鎮壓的北京天安門示威者有更多「訴求」，但「即便是像香港那樣的規模或1989年那般規模的事情發生，也（仍）不會動搖政府」。

記者詢問，誰能出來領導抗議運動，2011年曾在中國被拘留81天的艾未未回答說，沒人可以，因為中國沒有「政治環境」。

「70年來，他們整肅了可以提出任何問題的任何人、知識分子或媒體。」

儘管艾未未表示抗議活動不太可能對政府產生影響，但他說，中國執政的共產黨「非常擔心革命」，並會「採取一切措施防止這種情況發生」，從網路審查到動用警察力量等等。

美國和其他西方國家都表示支持人民在中國和平抗議的權利，但艾未未表示，這些國家優先考量的是自己的經濟，而非人權。

「在與中國打交道時，我認為，每個政府的優先考量就是…獲得一些經濟影響力。你不能怪他們，因為他們也想生存，但那樣做，他們就喪失了捍衛自由世界或捍衛民主的信譽。」

「那真讓人遺憾。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111129

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