中國反封控抗議　學者：清零拖越久民變機率越大

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鄧聿文表示，中國官方對疫情處理的反反覆覆、進進退退，百姓情緒已忍耐到極點，感覺這樣下去一場民變在發酵。
他指出，過去席捲全國的農民大起義之類的造反行動，在現在機率非常低。現在時代的民變指的是大眾對政權由不滿而絕望，產生反抗的動力，並已經出現一定規模的抗議風潮。在這個意義上，也可把它理解成廣泛的社會抗議運動。
他表示，民變要出現有3個條件，首先社會對政權的不滿到了忍無可忍程度，當前這個條件已經具備。現在這種「習氏防疫」，不但民眾無法容忍，體制中的官員，尤其處於一線的地方官員和防疫人員，也疲於奔命，面臨極強的精神壓力，早已不耐煩，只是不敢發作。
其次是社會出現了成群的抗議浪潮，或者單次抗議的人群達到相當規模。他說這個條件當前尚不成熟。雖然在一些大城市出現了抗議，但主要在校園，而且規模都不大，程度也不激烈。
不過，既然潘多拉（潘朵拉）盒子已經打開，特別是上海的抗議直指中國國家主席習近平，具有一定政治性，如果世衛組織（WHO）明年初宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）結束全球大流行但中國繼續處於封控，當局還能以什麽理由說服民眾堅持清零？群眾抗議勢必會風起雲湧。
第三個條件是是政權對民眾的不滿喪失了感知能力，對事件的處理和民眾的反抗不知如何應對，一味採取強壓乃至暴力手段。當前這個條件也已經滿足。習政權對社會的躁動和不安情緒完全失去了感知和回應能力。
他說，過去十年，中共當局只知用高壓來對付不同意見和反對力量。特別是對疫情的處理，從來不是按科學原則進行，而是根據習近平的意志。習近平鍾愛動態清零，地方也就把民眾像小白鼠一樣關起來，一封了之，簡單粗暴，層層加碼，民眾的情緒在官吏眼中根本不值一提。如此施政，當把政權的活力抽乾，民變也就悄然來臨。
他認為，就民心而言，巨變早已發生。清零進一步加速了這個過程。現在到處是乾柴烈火，民變只差一個引擎。烏魯木齊火災造成死亡事件是否構成引擎，有待觀察；但有一點非常清楚，清零的時間拖得越久，民變出現的機率越大。
新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，事件引發社會激烈公憤點燃反封抗怒火，許多學生在校園舉白紙抗議，稱為「白紙運動」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111129