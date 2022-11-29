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穩步解封、內需回溫！經濟部揭疫後零售餐飲3蛻變

▲經濟部今（29）日點出經疫情洗禮後，零售及餐飲業的3項蛻變，包含實體通路業者加速數位轉型、零售業行動支付使用比率持續提升、餐飲業者加速外送服務及數位轉型。（示意圖／取自unsplash）
▲經濟部今（29）日點出經疫情洗禮後，零售及餐飲業的3項蛻變，包含實體通路業者加速數位轉型、零售業行動支付使用比率持續提升、餐飲業者加速外送服務及數位轉型。（示意圖／取自unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部統計處今（29）日發布「邁向穩步解封的內需市場現況」專題，談及國內零售及餐飲業營收近年的走勢，其中，經濟部點出經疫情洗禮後，零售及餐飲業的3項蛻變，包含實體通路業者加速數位轉型、零售業行動支付使用比率持續提升、餐飲業者加速外送服務及數位轉型。

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經濟部指出，自COVID-19疫情自爆發以來，國內有3波較明顯的疫情高峰，分別是2020年3至5月、2021年5至8月及2022年4月起至今，其中以第2波疫情管制較為嚴格，故當時內需受創相對較大。

今年確診病例雖創新高，但因疫苗接種普及，加上國人逐漸接受與病毒共存，管制措施逐步鬆綁，人潮慢慢回流，多項內需指標回溫。

經濟部觀察國內零售及餐飲業營收近年的走勢，零售業的部分，在2020及2021年雖有部分時間點受疫情衝擊，導致營收下滑，不過，網路銷售持續成長，加上政府祭出相關振興及補助措施下，帶動這兩年全年營收均已回到疫情前規模。

今年1至10月已明顯超越前三年同期水準，若從各小類觀察，除了少數偏向觀光類型產業如「家用器具及用品零售業」、「其他綜合商品零售業」、「其他專賣零售業」，尚未回到疫情前水準外，其餘各業均已回到疫情前規模。

至於餐飲業，經濟部表示，疫情對餐飲業的衝擊明顯較零售業大，2020及2021年全年營收尚未回到疫情前水準，今年上半年受確診人數攀升，影響民眾外出用餐意願，表現尚不穩定，但隨著下半年人潮回流，營業額已超越疫情前水準。

今年因疫情常態化，加上國旅補助，累計1至10月餐館及飲料店營業額皆回復至疫情前同期水準，然而，外燴及團膳承包業因航空載客數尚未全部恢復，仍較2019年同期減少30.3%。

依餐館型態觀察，西式速食、聚餐及日常型餐廳今年1至10月均回到疫情前同期水準，而「宴會型餐廳」今年1至10月營業額仍低於2019年同期。

此外，經濟部點出經疫情洗禮後，零售及餐飲業的3項蛻變，第一，實體通路業者加速數位轉型，零售業者自疫情爆發以來紛紛積極自建或加入網路購物服務平台，截至今年第3季布局線上銷售管道的家數占比達49.5%，較2019年第4季上升10.9個百分點。

第二，零售業行動支付使用比率持續提升，觀察2021年零售業消費者付款方式，與2019年疫情前相比，以支票、轉帳及匯款增加最多，主因部分零售業者因應疫情轉往線上平台開設店鋪，或與外送平台合作，收款方式採以支票、轉帳或匯款方式入帳。

其次是行動支付，主因大型零售業者陸續推出專屬的行動支付工具，加上民眾因疫情提高行動支付使用率。

第三，餐飲業者加速外送服務及數位轉型，疫情催生餐飲業提供外送服務，今年5月餐飲業提供「宅配或外送」的家數占比64.6%，較疫情前增加21.3個百分點。

另外，業者加速數位轉型，強化數位服務，餐飲業者有提供「線上點餐系統」、導入「線上訂位服務」、「行動支付服務」的占比也較疫情前提升。

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