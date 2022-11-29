吳宗憲欽點ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ搭檔！林襄接主持棒激動：會努力
今年新婚的女星吳姍儒懷孕7個月，挺著孕肚主持不方便，與爸爸吳宗憲一起主持的《小明星大跟班》，決定要先跟製作單位告假3個月去待產，節目改由代班主持人接棒，她爆料本土天王對代班人的要求是賞心悅目的啦啦隊女神們，「只要求ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的」，林襄也在臉書上感謝吳宗憲邀約，強調會全力以赴！
記者江芷稜/綜合報導
林襄外型甜美、身材火辣，E罩杯魔鬼身材非常圈粉，儘管外界關注焦點著重外表，但其實她主持非常賣力，原本受邀到沈玉琳的《威廉沈歡樂送》當嘉賓，被用「愛心小手」打蜜桃臀，不但面不改色，還為了做足效果要求多打幾次，成功帶起影片點閱率，獲邀成為該節目的固定主持，穿著清涼舞衣，挑戰各種不同風情的火辣舞蹈，她都樂在其中，每部片輕鬆超過30萬瀏覽量。
林襄也多次受邀《小姐不熙娣》當嘉賓，以純欲女郎形象登場，收視率跟著水漲船高，讓她非常開心。這次她接到吳宗憲主持邀約，第一時間不敢置信回應「我可以嗎」，吳宗憲鼓勵她絕對可以，林襄昨也在臉書上表示：「小襄會努力，謝謝憲哥給我機會」，網友也為她加油打氣，「襄好棒，趁這次代班在最強主持人憲哥身邊學習，真的太棒了」、「收視率一定會更好的」、「林襄上《飢餓遊戲》滿有笑果的，也很敢講，期待」、「憲哥會不會直接讓女兒休兩年育嬰假」。