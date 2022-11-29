選後首次主管會報 竹縣長楊文科提10施政重點

111年地方公職人員選舉在26日結束後，新竹縣長楊文科當選連任，今（29日）上午召開選後首次縣府主管會報，他提出河川疏濬、確保焚化爐工程進度等下一任期的10項施政重點，並勉勵縣府團隊「用工作砥礪精神、用美德佔據靈魂」，繼續為新竹縣鄉親未來的幸福打拚。
記者蔡孟尚/綜合報導
即便選舉方結束，楊文科昨立刻回到工作崗位，今更馬不停蹄地在主管會報上要求縣府團隊繼續打拚，並提出10點施政重點，包括（一）河川疏濬與生命紀念園區的推動（二）焚化爐工程進度與廚餘處理情形（三）繼續推動臺知園區與科三計畫（四）竹東行政中心與全民體育館、竹東文化大禾埕計畫、圖書館的工程規畫。
還有（五）運動設施盤點及整體評估未來興建大型體育館、親子體育館的工作（六）調整控管人力並合理運用，要獎優汰劣（七）興建美術館的可行性評估工作（八）明年全國中等學校運動會的籌備工作進度（九）不適任校長的處置機制（十）客語及客家文化傳承工作要繼續推動。
楊文科表示，除了這10點以外，其他工作也都非常重要，這10點只是眾所關心的項目，所以特別提出來。他感謝縣府團隊一直以來的努力，選舉之後激情回歸平靜，未來4年，縣府團隊仍要加把勁，要調整過去4年做得不好的地方，做得好的地方則要繼續推動，並且加大力道、做得更好。
他並勉勵縣府團隊「用工作砥礪精神、用美德佔據靈魂」，放手去做而且絕對不要後悔，他要和大家攜手合作，為所有鄉親未來的幸福打拚。