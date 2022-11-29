馬國女大生遭「勒斃殞命」！凶嫌遭殺人罪起訴求重量刑
馬來西亞的24歲蔡姓女大生，上（10）月13日遭到30歲陳姓男友殺害，陳嫌聲稱不滿女方僅交往5天，就花了他10多萬元，案發當天2人疑因金錢糾紛爭執，陳男一怒之下動手殺害女方。士林地檢署今（29）日偵結起訴，依殺人等罪提起公訴，求重量刑。
編輯中心/綜合報導
據了解，陳嫌向警方供稱，2人交往僅5天，就去了101約會、外縣市遊玩、出入高檔餐廳等，花了他將10萬多元，因此心生不滿，13日案發當天，2人疑似因金錢發生爭吵，陳男一怒之下動手，沒想到卻失手把女方勒斃，陳男辯稱當時「只是想嚇嚇她」。
事後，陳男跑回鶯歌住處輕生，其母發現後立刻打119求救，送醫時他吐露「殺了一個人」，隨後就陷入昏迷，清醒後，陳嫌起初僅坦承「協助女友加工自殺」。
但是檢警安排解剖蔡女遺體後，發現其頸部有瘀傷、頸骨裂痕，血液有藥物成分，鼻腔、氣管未發現棉絮纖維，明顯與陳嫌說法有出入，推翻其謊言。經歷48天偵查，今天士林地檢署以殺人罪起訴陳嫌，起訴理由尚待公布。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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