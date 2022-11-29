尹錫悅促中國約束北韓　反對單方面改變台海現狀

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尹錫悅在他的辦公室受訪時說：「能夠肯定的是，中國有能力影響北韓，中國有責任參與這個過程。」他又說，現在就看北京當局決定是否將發揮影響力，維護和平與穩定。
尹錫悅指出，北韓的行動導致日本等區域國家增加國防經費支出，以及有更多美國戰機與船艦部署在此。
他說，「竭盡所能」勸服北韓非核化，符合中國的利益。
北韓今年展開的飛彈試射次數創新高，北韓領導人金正恩本週說，他的國家打算打造全世界最強大的核力量。南韓與美國官員說，北韓可能準備重啟自2017年來的首度核彈測試。
北韓試射飛彈為本月國際領袖的多場會議蒙上陰影，包括在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，尹錫悅在會中施壓中國國家主席習近平採取更多行動，約束北韓的核子與飛彈挑釁行為。習近平敦促南韓改善與北韓的關係。
G20峰會召開前，美國總統拜登跟習近平說，北京有義務試圖勸阻北韓不要進行第7次核試，但他表示不清楚中國是否有能力這麼做。拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在G20峰會前說，拜登將警告習近平，北韓持續發展武器將導致美國強化在這個地區的軍事存在，這是北京當局不想看到的局面。
南韓與美國已同意部署更多美國「戰略資產」到此區，像是航空母艦與長程轟炸機，但尹錫悅表示，他不預期2萬8500名美軍駐紮南韓的情況將有所改變。
詢及如果北韓進行新的測試，南韓與夥伴國家會怎麼做時，尹錫悅矢言將做出「過去前所未見」的回應，但沒有詳加說明。
他對路透社說：「北韓進行第7次核試將是極度不明智的舉動。」
尹錫悅說：「我們必須做出一致回應，步調一致。」他說，過去30年來對北韓政策失敗，是因為國際回應缺乏一致性所致。
加強與華府的關係與合作，是尹錫悅外交政策的核心。尹錫悅與前任總統文在寅一樣，在美中敵意升高時總是謹慎行事。中國是南韓最大的貿易夥伴，也是北韓的親密盟友。
對於中國與台灣緊張關係升高，尹錫悅表示，任何衝突都應根據國際規範與規定解決。
尹錫悅說：「我堅決反對任何單方面改變現狀的企圖。」
詢及南韓或駐韓美軍在台灣衝突中將扮演何種角色時，尹錫悅說，南韓部隊將「考量整體安全情勢」，但他們最迫在眉睫的隱憂是，北韓會趁機採取任何軍事行動。
他說：「重要的是要回應我們周圍的緊迫威脅，並控制可能的威脅。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111129