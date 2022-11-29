總統官邸便當會圍剿何志偉？吳思瑤：「某人」沒這麼重要
九合一大選結果，民進黨全面潰敗僅拿下2都3縣，台北市長候選人陳時中以3萬票差距敗給國民黨蔣萬安，有媒體報導稱陳時中與其團隊昨在總統官邸便當會時，紛紛向蔡英文抱怨立委何志偉選舉過程中的離譜行徑。陳時中競選總幹事吳思瑤今（29）日受訪反駁此事，說明民進黨敗選是有許多結構性因素，也有長期累積的問題，絕非一個便當會能解決，也不會是找出一個戰犯這麼廉價的操作，「這個『某人』沒有這麼重要。」
記者陳威叡／台北報導
吳思瑤證實，總統蔡英文昨日邀請陳時中競選團隊主要幹部到官邸餐敘，最主要就是選後需要做深入的檢討，強調民進黨這次的敗選，有非常多結構性的因素，也有長期累積的問題，絕非是一場便當會就能解決，也不會是找出某一個戰犯，這麼廉價的操作就能來因應，更不是急切地共推一個新共主，所有問題就迎刃而解。
對於媒體報導稱便當會成為「公幹何志偉大會」，吳思瑤指出，這個「某人」沒有這麼重要，也不要小看總統的高度與陳時中的氣度，不會在嚴肅討論選舉以及未來檢討方向時，只針對某人去公幹，過程中當然會提到選舉過程中的操作，台北市組織等方面也需要加強。
吳思瑤指出，並不樂見黨內同仁在選後急切地抓戰犯的方式來面對敗選，這樣的做法是相對速食與廉價了點，不是揪出戰犯來鞭屍，問題就能迎刃而解。
吳思瑤強調，其實大家有很高的共識，黨內必須要召開大規模檢討會，廣邀年輕世代參與，需要讓決策層面更多元，讓檢討能更全面透徹，陳時中競選團隊這段時間有很多經驗與累積下來的觀察，都能作為民進黨重新站起來的參考，未來不管是技術面、戰略層次都應當有更好的方向來進行。