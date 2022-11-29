全家12月起成「寶可夢補給站」！門市變身道館還不打爆
你還有在抓寶嗎？12月起會更好玩，更方便！「寶可夢 Pokémon GO」與全家便利商店合作，從12/1開始一直到112年的11/30，1年時間內全台共4000多間門市將會成為遊戲裡的補給站與道館，讓玩家們隨時快速補給。12/1~12/7首波，於指定時間全家道館準時開放「畢力吉翁」的五星頭目戰，有機會把五星頭目抓回家。此消息一出讓寶可夢玩家興奮：「真是太好了，全家變道館我還不打爆！」、「想打！」
記者周淑萍/綜合報導
這次全家便利商店和寶可夢 Pokémon GO 的聯名活動，是首次全台門市都將參與的一次大型合作，活動將於12/1開跑，聯手合作，全台4000多家門市化身成遊戲裡的補給站和道館，目前規劃預計約3000間門市會成為補給站，800多間門市會變成道館。
首波將於12/1~12/7登場，於每天晚上7點在全家道館準時開放「畢力吉翁」的五星頭目戰，平常想要遇到五星頭目都只能碰碰運氣或靠網友道相報，限時活動期間只要在指定時間前往全家便利商店就有機會把五星頭目抓回家。屆時也會有許多全家與寶可夢相關的合作商品與活動訊息，可以透過 Pokémon GO 裡的全家補給站與全家道館接收最新資訊。