王婉諭、邱顯智拒絕慰留決策委員 陳椒華不滿當場走人
時代力量九合一選舉遭逢挫敗，全台議員席次從2018年16席跌到只剩6席。時代力量立委邱顯智、王婉諭等6名決策委員宣布請辭後，表明不接受中央黨部慰留，黨主席陳椒華則先表達辭去主席負責，卻在短時間內宣布接受慰留。而在被「逼宮」後，3人今(29)日首度同台開記者會，陳椒華重申慰留決策委員立場，不過被王婉諭當場拒絕，陳椒華馬上當場走人、離開仍在進行的記者會現場。
記者呂炯昌／台北報導
時力立院黨團今日上午舉行「召開純吃飯？黑白兩道聚餐，警察風紀壞了了」記者會，就「88會館」爭議，邱顯智、王婉諭、陳椒華合體呼籲，內政部、警政署應詳查，並給社會大眾交代。
不過，記者會上媒體仍關注在時力內部問題上，陳椒華重申暫時被慰留，也希望慰留想要請辭的決策委員。王婉諭表示，選在這時辭任決策委員，是沉痛呼籲黨必須面對這樣的狀況，這個黨每個人都非常認真辛苦，但決策不討論政策、提案、策略，是決策失能部分，而這也是她們呼籲盡快改組原因。
陳椒華回答說，現在時代力量最需要的就是團結、要凝聚共識，所以在內部還未正式生效前，「我還是表達，極力慰留6位決策委員」，但是王婉諭當場回應「不會，我們會繼續請辭」。
邱顯智回應說，在面對這麼大的挫敗，全部都慰留、全部都不要改變，不是這個社會所期待的方向。不過，陳椒華聽到後不滿當場走人。邱顯智仍繼續說，現在基本上的態度應該是要痛定思痛、重新整隊團結向前。