感恩茶會赴台南合體謝龍介 朱立倫：絕不讓最好選將寂寞
2022大選日前落幕，國民黨台南市長候選人謝龍介跌破外界眼鏡，斬獲38萬7731票僅略輸給台南市長當選人黃偉哲的43萬3684票，為藍營打下漂亮一仗。國民黨主席朱立倫今（29）日啟動感恩茶會行程，上午特別南下與謝龍介合體當面表達鼓勵，他大讚藍營艱困選區選將都是英雄，台南也絕非鐵板一塊。至於謝龍介未來下一步規劃？朱立倫也說，對於優秀選將，絕不會讓他寂寞，不會不給發揮機會。
記者翁子竣／台北報導
朱立倫今上午啟動全台感恩茶會行程，首站就直奔台南與謝龍介合體。朱立倫受訪表示，首站先從台南出發，下午再到嘉義，禮拜四則在高雄、屏東，他讚4大艱困選區，「我們選將真的是英雄」，最困難時選得很好，也表達沒有鐵板一塊這回事，持續努力4年後一定還有機會。
朱立倫強調，他非常感佩謝龍介，國民黨沒有資源，而民進黨從中央到地方卻有無窮資源；其中，台南又是最艱困選區，選舉結果只差5%，表示選民開始認同地方深耕努力的好候選人，「相信台南絕對不是所謂鐵板一塊，民眾也在期待，一定持續努力。」
至於國民黨立委陳以信日前表態，將返鄉參選下屆台南區域立委。朱立倫指出，陳以信並未指定選區，只是強調有需要一定全力以赴。朱立倫直言，「不要把陳以信對黨付出的決心扭曲化」，沒有要搶任何功勞與位置，至於謝龍介是最好的選將，絕不會讓他寂寞，不會不給他發揮機會。
談到未來下一步，謝龍介則說，他一樣還是要先謝票，前後共安排了7天，會記住每一票對國民黨的鼓勵。他也提到，陳以信要下來選立委是好事，更多在地民代願挺身而出深耕，這是回應台南市民對國民黨期待。