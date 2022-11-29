超商變韓國餐廳！7-11聯名「三元花園」 6道韓料免百元
愛吃韓國料理的民眾有福啦！7-11明（30）日起又有驚喜聯名，這次和在首爾擁有40多年歷史、以正宗韓國料理聞名的三元花園韓式餐廳合作，聯手開發6款韓式料理，從小菜到鍋物都變身超商鮮食，且商品價格皆不超過百元，如果冬天想吃重口味韓式料理，到巷口超商就能解嘴饞。全家超商則與百萬YouTuber千千再度合作，推出第二彈聯名小吃，包含蒜味杏鮑菇香腸、塔香鹹酥雞等宵夜美食，搶攻小吃經濟。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN「星級饗宴」又有驚喜聯名！明（30）日推出全新合作品牌「三元花園韓式餐廳」，主打正統韓式料理，在台分店經常是韓商招待客戶的口袋名單。這次共同開發除了由韓國直輸醬料、食材，並由三元韓籍主廚親自指導，新品首推「韓式燒肉飯糰」39元，內餡五花肉用韓國辣醬、水梨醬醃製，並搭配宗家府泡菜及誘人的芝麻油海苔。
如果想增加飽足感則有「韓式辣炒豬肉飯」、「韓式什錦烤肉拌飯」，兩款皆是99元，以及冬天相當暖身的「韓式海鮮豆腐鍋」，滿滿豆腐、鮮蝦與蛤蠣，每碗89元。韓式料理不可或缺的小菜也沒缺席，由多種蔬菜拌炒的「韓式雜菜冬粉」55元，另外還有只在限定3600間門市販售的「韓式辣炒年糕」，使用韓國魚板和年糕，每份59元。
近年受到韓劇、韓星加持，韓國周邊商品討論度大增，以女性上班族為主力消費客群，7-ELEVEN也陸續引進多樣韓國人氣食品，像是人蔘飲、米漿冰棒等，熱賣商品包含韓國Sweetory可可球、韓國熊津紅蔘飲、韓國binggrae調味乳等，表現都很亮眼。其中韓國熊津紅蔘飲以小包袋裝規格，強調即撕即飲的便利性，開賣不到兩個月已累積售出百萬包，12月3日、12月4日以及12月10日、12月11日限時4天，加碼祭出第2件10元超殺優惠。
全家自2020年和鼎泰豐展開合作後，聯名鮮食平均每分鐘可賣12個。瞄準消費者喜愛嘗鮮，全家再度和鼎泰豐及百萬YouTuber千千攜手，陸續推出9款全新美食，包含鼎泰豐主廚監製的沙茶豬肉燴飯、千千聯名的泰式蛤蜊酸辣寬粉等。鎖定近期深夜看球賽的宵夜需求，全家也和鼎泰豐一起推出「香辣醬冰糖滷味」，以及YouTuber千千接地氣的「塔香鹹酥雞」與「蒜味杏鮑菇香腸」。