可甜可鹹！温貞菱妙喻許效舜、楊麗音「美好人生伴侶」
實境綜藝節目《花甲少年趣旅行》好評推出全新第二季，本週節目由許效舜、楊麗音、温貞菱、張軒睿組成花甲／少年組合，一起結伴去旅行。温貞菱、張軒睿接受MyVideo專訪，分享這趟澎湖旅遊的有趣過程，被問到自己是怎麼樣的旅伴，温貞菱自稱是「氣氛擔當」和「時間控」。
記者侯家瑜/綜合報導
温貞菱透露：「我是個很會炒熱氣氛、行動力很高的旅伴，喜歡用攝影留下大家快樂的神情，也會負責出選項讓大家做決定，同時也是不遲到的時間控，很會掌握時間。」 張軒睿則表示自己會根據去的地方、同行的夥伴是誰，而取決自己要擔任什麼角色，「但我自認是比較屬於機動、支援組的。」
温貞菱透露自己一直以來都很喜歡旅行，享受到不同地方冒險和拍照作紀錄的過程，對於這次節目邀約，她說：「事前很期待可以跟大家一起水上活動，幫大家留下一些照片，但也擔心自己安排的行程會不會無聊或是食物不夠好吃，身為月亮天秤座，希望每個人都可以開開心心的一起旅行。」張軒睿自認是宅男，這次出遊只擔心自己個性比較慢熟，但對於能出去走走，還是充滿期待。
温貞菱形容與許效舜、楊麗音相處起來，就像是一對美好人生伴侶，「他們既是什麼都知道的知識王，同時也是半個澎湖人，是又貼心，可甜、可鹹，可愛的組合，沒有想到我們的組合這麼的互補又合拍。」至於和張軒睿相處，也讓温貞菱卸下心房，稱讚對方是一位非常善良體貼且孝順、風趣的好旅伴。