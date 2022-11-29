戰力+1　張博洋加入高市民進黨團運作

民進黨高雄市新當選議員昨（28）日正式成立第四屆高雄市議會民進黨團，高雄市長陳其邁、黃捷、及基進黨張博洋議員也列席會議，會中通過議員黃捷加入黨團運作，而台灣基進經過內部討論，也在今日宣布高雄市議員張博洋將加入民進黨團運作，齊拼光復議會。
記者鄭婷襄／高雄報導
此次九合一大選，國民黨搶下29席、民進黨則搶下27席議員，兩黨都未單獨過半，小黨、無黨及原民議員就成為兩黨尋求支持的重要席次，民進黨為了力拼議會過半，拿下正副議長，昨日邀請到無黨黃捷及基進黨張博洋列席會議，會中一致通過黃捷加入民進黨黨團運作，而張博洋將待基進內部討論後才會給正式回覆。
張博洋說，昨（28）日列席民進黨團會議時，有表達會將是否加入民進黨團運作一事帶回內部討論，因為自己是台灣基進黨籍議員，對外的合作與否需經過黨內討論再行回覆，經與黨部討論後，將由台灣基進黨部向民進黨黨團提交回覆，本屆任期將會加入議會民進黨團的黨團運作，支持民進黨黨團提出的議長人選。
張博洋表示，本次議會選舉，台灣基進就是以本土拼過半作為最大目標，推出台派議長光復議會，但他也表示遺憾，昨日表達必須要帶回內部討論的意見後，晚上就開始遭到有心人士造謠，惡意扭曲，散播張博洋「拒絕」與民進黨合作的假消息。
張博洋呼籲，此次台派全台挫敗，十三個月之後就是攸關台灣前途的中央層級大選，台派沒有分裂本錢，大家應該思考期中考為何考不好，怎麼團結彼此，在期末考贏回來，才是當務之急。