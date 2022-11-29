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中國「白紙運動」爆大規模抗爭　外交部：持續高度關注

▲中國多座大城市近日爆發反防疫封控的白紙運動，美國國務院表示，當地民眾擁有示威抗議的權利。圖為上海1名抗議男子27日被捕畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多座大城市近日爆發反防疫封控的白紙運動，美國國務院表示，當地民眾擁有示威抗議的權利。圖為上海1名抗議男子27日被捕畫面。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

中國近日在上海、北京、南京、烏魯木齊等地發生大規模的抗爭活動，民眾及大學生紛紛舉白紙抗議，要求改革、爭取自由、鬆綁過嚴的清零防疫政策。外交部今（29）日表示，對中國各地掀起「白紙革命」的事態發展持續高度關注。

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外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆白紙運動議題表示，行政院長蘇貞昌昨日也表示，政府會繼續密切注意，包括觀察中國是否可能藉機犯台來移轉其內部的衝突；對於任何可能對台灣產生的影響，政府會即時且妥適回應。

歐江安指出，陸委會也發布新聞稿指出，中國數日來因嚴厲封控發生人員傷亡災難，並導致各地民眾、大學生紛紛反對等抗議事件頻傳，我方至為關切與重視。我方對清零封控造成無謂的中國民眾傷亡表達關切，同時強調人民基本生活權益、言論自由與行動自由應該受到尊重與保障，更呼籲中共當局應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並且以理性和平態度處理抗爭事件。

外交部同時呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理的管制，並維護人民生活基本權益、言論自由與行動自由，積極傾聽與回應人民的合理要求，讓中國大陸社會早日回歸正常。

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