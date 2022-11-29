製造業面臨「一短、二中」國際挑戰　工研院提6解方

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中長期首先包含關鍵技術管制將引發產業連鎖效應，陳佳楹指出，美國近年藉管制關鍵技術出口措施，圍堵中國，引發產業朝向二元體系發展，國際競爭加劇，新禁令引發國際市場對於分散生產基地風險的關注，「去台化」議題也正在發酵，為台灣者生產製造布局帶來壓力。
另一中長期趨勢則為超高齡化進程加劇社會經濟負擔，依照國發會8月最新推估，台灣將提早在2025年即邁入超高齡社會，預估至2070年每1.1位工作人口須負擔1位老年人口，社會經濟負擔將明顯加重。
陳佳楹表示，面對氣候風險，首先建議聰明用電，提升能源使用效率，她解釋，技術突圍、加強投資有利綠色能源發展，但節約能源的成本遠比運用綠色能源發電成本更低，產官學研可協力結合5G、AIoT等數位科技，協助業者強化用電管理、導入已成熟的能源管理解決方案，藉聰明用電提升能源使用效率，以數位科技成就永續。
第二，把握行為改變帶來綠色商機，建議業者及早導入預循環模式（Pre-cycling）概念，探索具永續價值的商業模式，專注於製造環境友善的綠色商品及服務，將有利於國際綠色製造浪潮中搶得新綠色商機。
在面對核心關鍵技術管制，陳佳楹提到，可發展「台灣+1策略」，她說，在美中角力下，未來將形成兩個世界、多個系統，建議台灣業者思考「台灣+1」策略，以台灣總部主導研發與運籌整合，與海外負責生產與行銷佈局，藉此兼顧技術發展與產品供應鏈之韌性與效率，從「Made in Taiwan」走向「Made by Taiwan」，成為全球的韌性產業生態鏈不可缺的重要夥伴。
再來，盤點台灣關鍵技術中長期人才需求，擘劃關鍵技術科技人才布局也很重要，在國際競爭加劇下，擁有豐沛科技人才攸關台灣研發實力，陳佳楹建議政府與產業協力引進台灣關鍵技術的中長期人才需求，超前布署科技人才資本，形塑全階段育才、留才及攬才生態系統。
最後，在面對超高齡社會，工研院也有兩大建議，第一，跨界協力打造延長健康壽命生態系，運用台灣醫療與ICT產業的國際領先優勢，拓展智慧醫療體系發展，有利緩解銀髮經濟壓力，政府可以「促進健康」為出發，擴大計畫支持前瞻技術、照護服務場域、穿戴裝置與機器人等高科技技術導入，推動跨業跨界合作。
第二，建構可信任AI人工智慧倫理發揮數據與資料價值，陳佳楹說明，台灣已累積高價值巨量的健保數據資料庫，及醫療影像資料，但如何在確保AI人工智慧的可信任性下，將其轉化成有價資訊十分關鍵。
面對AI人工智慧技術逐漸成熟與應用廣泛擴散，現在國際機構及多國政府已陸續公布「可信任AI的倫理準則」，建議台灣政府可參考國際文件，建造接軌全球的可信任AI生態系發展藍圖。