館長槍擊案被「壓住」不敢辦？新北地檢署澄清：絕無此事
民進黨2022九合一大選慘敗，在選後，民進黨立委何志偉出面爆料，指出陳時中並不是輸給蔣萬安，而是敗給小圈圈，因為有「黑道在核心團隊當中」。館長陳之漢也在直播中痛批自己的槍擊案「跟他們有百分之一千的關係」，案子被壓住了檢察官不敢辦。對此，新北地檢署則是回應，館長槍擊案歷時4個月不眠不休之偵查，絕對沒有「壓下來」、「不敢辦」的狀況，網傳內容純屬虛構。
編輯中心/綜合報導
新北地檢署表示，館長遭槍擊後，檢方立即分案由重大刑案組陳詩詩檢察官指揮偵辦，本件槍擊案經查有犯罪組織涉入，為求遏止、瓦解犯罪組織，陳檢察官統整檢警資源，指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊及林口分局，連續發動4波搜索及拘提行動，聲押禁見6人獲准，突破關鍵證人，清查整合所有牽涉寶和會之犯罪資料，徹查寶和會涉犯之三件槍擊案、擄人勒贖案及恐嚇取財案，歷時4個月不眠不休之偵查，於2020年12月22日對該幫派之會長、副會長、幹部及成員共11人以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及數次槍擊殺人案一併起訴。
全案經新北地方法院於2021年7月7日一審判決，主嫌部分分別判處18年6月、16年、8年6月、8年、7年6月、4年之重刑，其餘被告亦各判1年2月、1年、10月不等之有期徒刑，並宣告強制工作。嗣經上訴，高等法院於2022年8月16日二審判決，仍判處16年、15年6月不等之重刑。
新北地檢署強調，檢、警不眠不休，積極偵辦館長遭槍擊案，清查犯罪組織相關犯罪，迅速起訴並經一、二審法院重判。另該犯罪組織龐大，組織架構及金流盤根錯節，除前開起訴之部分外，就相關共犯，檢察官仍持續往上溯源積極偵辦中，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」等情。前述網傳內容純屬虛構，為免訛傳，特此澄清。（編輯：倪浩軒）