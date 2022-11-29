總統初選提前卡位？侯友宜：把握當下、全心全意做好市政
連任成功的新北市長侯友宜，今（29）日上午出席警察局治安會報，面對媒體追問是否承諾新北市民會做好做滿、外傳國民黨將在半年內啟動初選機制，卡位意味濃厚，侯友宜受訪還是強調自己現在是新北市長，會好好的努力，把握當下，全心全意把市政做好。
記者吳嘉億／新北報導
對於國民黨主席朱立倫在這次選戰的成績，侯友宜表示，在這一次的選戰中，朱主席非常辛苦，扮演非常棒的總教練，讓這次的選戰非常的順利跟成功，所以真的非常謝謝他這一段時間的辛苦，強調每一個人、每一個人有自己的角色，以及自己團隊的分工，面對角色的分工，都要團結在一起，好好做事情。
記者追問，面對國民黨黨內2024總統初選有可能提前到明年4、5月，外界解讀是在卡侯友宜的意味。侯友宜簡短回應，表示自己現在是市長，最重要的是全心全意把市政做好，強調全心全意把市政做好，讓市政的進步能夠被市民看到，是自己現在最重要、把握當下的事情。
外傳侯友宜是台北市長柯文哲競選2024總統的最強搭檔人選，侯友宜指出，謝謝他在雙北的合作上給予很多的指導與意見，雙北的合作，大致都有一個目標跟方向，所以未來蔣萬安上任，一樣會雙北繼續合作；也要感恩柯文哲市長這4年來跟新北市的合作，讓雙北都能夠有進步。