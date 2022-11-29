軍工股領頭衝！台股翻紅勁揚152點 台積電上漲6.5元
美股4大指數昨（28）日走跌，跌幅約在1至3%之間，台北股市今（29）日開低走高，盤中由黑翻紅，終場上漲152.77點，收在14709.64點，漲幅1.05%，成交金額新台幣2136.11億元。權值王台積電上漲6.5元，收在487元，其他電子股走勢分歧。今日題材股走強，軍工股領頭衝，國防、航太概念股如嘉裕、台船、精剛、寶一等多檔漲停。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數29日下跌497.57點，或1.45%，收33849.46點；標普500指數下跌62.18點，或1.54%，收3963.94點；那斯達克綜合指數下跌176.86點，或1.58%，收11049.50點；費城半導體指數下跌72.49點，或2.63%，收2678.78點。
台北股市今日早盤跌百點，盤中由黑翻紅，收復5日、10日均線，終場上漲152.77點，收在14709.64點，漲幅1.05%，成交金額新台幣2136.11億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電上漲6.5元，收在487元，漲幅1.35%。
同樣為晶圓代工的聯電上漲0.56%，來到44.65元。世界先進小跌0.24%、力積電漲1.09%。其他重要電子股，如聯發科、英業達漲逾1%，鴻海守平盤，國巨、旺宏、日月光小漲1%內。南亞科相對弱勢，跌約2.22%，大立光下跌0.22%，緯創強漲約2%，台達電也漲約1.7%以上。
今日題材股走強，軍工股領頭衝，其中，國防、航太概念股如嘉裕、台船、精剛、寶一等多檔漲停，長榮航也強漲7.81%。光通訊概念股表現搶眼，華星光強攻漲停板，光聖、建漢、前鼎、眾達漲約6至8%。網通族群也紅通通，台揚、訊舟漲停，仲琦、星通上漲6、7%。