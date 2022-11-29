聖誕浪漫到不行！收到「黑鳳梨」要注意 對方可能喜歡你
今年聖誕、跨年最佳告白利器出爐！以百變造型聞名的雞蛋糕品牌KADOKADO，旋風進軍Bellavita貴婦百貨，即起在一樓中庭快閃開賣，創新推出嘉年華系列雞蛋糕之外，這次還開賣「黑鳳梨」，讀音唸起來就是粵語的「喜歡你」諧音，如果收到對方送上黑鳳梨，可要留意是不是別有用心。
記者黃韻文/綜合報導
主打超萌百變造型的雞蛋糕品牌KADOKADO，即日起至明年1月3日進軍Bellavita貴婦百貨，在一樓中庭快閃開賣，並創新推出 Kadokado嘉年華系列，有摩天輪，旋轉木馬，熱氣球，馬戲團，樂團等可愛造型雞蛋糕，6入特價168元。
另外也有幸運紅龜粿 （拔絲奶黃3入）特價168元，以及黑鳳梨（牛奶芝士3入）特價128元。有趣的是，外觀看起來有點醜的黑鳳梨，其實發音正是粵語的「喜歡你」諧音，有望成為2022年聖誕節、跨年最佳告白神器。活動期間買雞蛋糕滿150元，可用99元加購文青風幸運紅龜粿帆布包（價值199元）。
因應即將到來的聖誕節，Mister Donut今（29）日起正式開賣聖誕甜甜圈，共有優格熊太郎、可可熊太郎、耶誕樹3款造型甜甜圈；口味最經典的波堤也新增可可耶誕波堤、蘋果耶誕波堤、莓棉花糖波堤，以及聖誕限定推出的迷你盒裝「耶誕萌樂園」，一口氣打包3款聖誕迷你甜甜圈。慶祝限定新品上市，11月29日至12月4日期間買指定商品買6送3，「耶誕萌樂園」則有兩入100元的優惠。