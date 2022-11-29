黃號一鳴驚人！2場演唱會門票秒殺 幕後推手竟是李亞明
▲黃號以創作實力驚豔大眾，原來幕後老闆是新人教父李亞明。（圖／大步娛樂提供）
記者江芷稜/綜合報導
2022-11-29 14:39:09
在戀愛音樂實境節目《為你唱情歌》一鳴驚人的新人黃號，年僅23歲，身高只有162公分，卻擁有讓人耳目一新的好歌喉，以素人之姿驚豔觀眾，未出場時就以全創作的《HOW ARE YOU NOW》，在盲聽的過程中抓住現場所有人的耳朵，包括導師小宇宋念宇、孫盛希、炎亞綸都對他的創作讚譽有加。其實他的來頭不小，是資深歌手李亞明的關門弟子，12月3日舉辦個人首次專場「HAO SONG好爽」演唱會門票秒殺，宣布4日加場後再度秒殺，魅力相當驚人。
黃號在《為你唱情歌》錄製過程中非常神祕，一直不願透露經紀公司跟老闆是誰，如今謎底揭曉，原來是「新人教父」李亞明特別交代，希望他用創作實力一拚高下，他也不負期望，表現相當出色，與夥伴創作出3首合唱歌曲，是節目中需時最短、卻在YouTube點閱突破10萬的單曲，目前更翻倍突破20萬次，最後在成果發表會榮獲「最佳作曲獎」、「人氣CP獎」、「最佳曖昧獎」3項大獎，相當優秀。 ▲黃號（右）與朵莉合作歌曲，創作實力令人耳目一新。（圖／三立提供） 黃號12月3日舉辦首次專場「HAO SONG好爽」演唱會，結果11月6日門票開賣，只花1分鐘就售罄，主辦單位決定12月4日加場，沒想到開賣後又秒殺，讓老闆李亞明從椅子上跳起來，直呼「要不要再加場？」他肯定弟子開花結果，並說：「黃號真的是靠自己！」他曾交代黃號做自己，不要有包袱，上節目或舞台都用實力去回饋歌迷們，出道至今不到4個月，黃號覺得做每件事都非常的自在，很感謝老闆給他很大的發揮空間。 ▲黃號舉辦2場演唱會，門票都是秒殺。（圖／大步娛樂提供） 黃號今（29）日發行單曲《ALL I WANT IS U》，還特別把身高162寫入歌詞中，「聽說你喜歡富的高的帥的，但我162沒什麼獨特，有沒有可能你也喜歡聽我唱的情歌，IG上發的那都是為了U」，年輕世代直白的表達，充分展現黃號創作的獨特性。下個月專場並將推出黃號限量專屬周邊商品，現場更開放簽名、拍照。 ▲黃號很感謝老闆李亞明給他很多發揮空間。（圖／大步娛樂提供） 黃號除了創作及演唱實力受矚目外，最讓人印象深刻的就是他總戴著帽子，合作的夥伴曾薀帆在共同創作的「LOVE U TILL I DIE」歌詞中就曾寫道：「總是戴著帽子誘惑我好奇心」，所以首次專場，他特別想給參與第一次LIVE的粉絲朋友留下一個紀念，特別找了自己平時最常戴的一頂帽子，作為專屬周邊商品販售，演唱會結束後，將一一為歌迷朋友簽名，這對黃號及粉絲都是獨一無二的專屬周邊商品。 ▲黃號將在首唱會上，幫粉絲在周邊商品的帽子上簽名。（圖／大步娛樂提供）