機車意外死亡人數劇增！交通部瞄準兩族群對症下藥

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機車事故死亡與去年同期比較，以成年人及高齡者二個年齡層最為嚴重，成年人增加89人，高齡者增加80人，但每十萬人則以高齡者死亡13.37人、年輕人死亡10.44人較嚴重。至於機車事故態樣，以自撞、側撞、路口交岔撞，較去年同期增加，自撞部分增加 55人，側撞增加13人，路口交岔撞則增加15人。
針對上述事故傷亡較嚴重之機車與高齡族群，交通部分別提出相關策進作為，機車部分將強化監理工作，試辦道路駕駛訓練計畫，參加駕訓班取得駕照後，可在試辦駕訓班選擇參加3小時針對機車事故主因，進行道路訓練課程，預計2023年4月實，另針對新手駕照及無照管理、加強機車安全及防禦駕駛觀念、提供替代運具並鼓勵使用。
強化教育宣導鎖定分眾年輕人，以超速、闖紅燈、路 口停讓、勿使用手機為主，成年人及高齡者則以路口停讓、疲勞駕駛、 勿使用手機、戴妥安全帽為主，同時善用科技精準執法，建置科技執法設備、加強路口違規取締、加強無號誌化路口管理。
高齡者部分將強化監理工作，包含無照關懷提醒、提供替代運具並鼓勵使用，加速推動高齡友善安全工程設施，盤點及改善轄區內無號誌化路口、號誌化路口安全改善、推動高齡友善區，並推動路老師 2.0 計畫、加強媒體宣導，落實執行護老專案、強化高齡路口安全，最後，強化管考機制，設置高齡者事故防制特別獎、加強管考高齡者事故防制指標(KPI)。
交通部提醒，11月30日起電動自行車已經修法更名為微型電動二輪車，新車並應依規定向公路監理機關登記領用號牌、投保 強制汽車責任保險，才能夠行駛道路，駕駛人也要年滿14歲；對於修法前已經領用合格標章的使用中微型電動二輪車，亦需於2年內向公路監理機關完成登記領用號牌，以免受罰，民眾如果對於微型電動二輪車登記領用號牌或投保強制汽車責任保險有問題，都可以就近洽詢公路監理機關或金管會產險公司聯絡窗口。