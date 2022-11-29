呼籲蘇貞昌主動辭行政院長 王世堅：陳建仁接任最適合
2022年九合一選戰於上週末告一段落，民進黨可以說是以「慘敗」告終。而在投票日當天晚上，總統蔡英文也宣布辭去黨主席一職以示負責，至於行政院長蘇貞昌的去留問題，蔡英文則表示蘇有提出口頭請辭，不過當下以「確保各項重大政策」為由提出慰留，蘇貞昌也接受慰留引發各界議論。對此民進黨台北市議員王世堅今（29）日則呼籲蘇貞昌應主動請辭，並點名前副總統陳建仁接任最適合。
記者丁上程／台北報導
王世堅今日下午出面接受媒體訪問，被問到蘇貞昌「口頭請辭」卻又接受慰留一事，王世堅則呼籲蘇貞昌應該主動請辭下台負責，主動下台展現的風骨與背影，才更值得後人有所緬懷；而若是未來是礙於大勢所逼，或是被社會形勢被派逼下台「真的有夠難看」。王世堅直言，蘇貞昌有他的政治智慧，這些話他應該都聽得懂，「真想走誰也留不住，真想賴著誰也趕不走」。
至於針對合適的接任人選？王世堅則點名前副總統陳建仁接任行政院長、現任副總統賴清德接任民進黨主席。王世堅強調，陳建仁有高度的聲望，也有「聖光」加持，相信在行政院長這個職位上，要駕馭不同意見的時候，以陳建仁的威望應該相當適合；至於總統蔡英文請辭黨主席後，王世堅認為黨主席由賴清德接任也是個好決定，「簡單明瞭、整軍經武」。
現場媒體則詢問，九合一選戰民進黨「慘敗」後，會不會造成總統蔡英文「執政跛腳」？對此王世堅則表示害怕的不是蔡英文會跛腳，而是未來如何持續推動民主制度的永久進展。王世堅強調，蔡英文追求的是歷史定位與歷史留名，2024年勢必得做出更好的傳承，讓民進黨能夠持續執政，因此現階段就是要以民意為最大依歸，並且積極培植適合的接棒者。