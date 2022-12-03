美女刺客、留法博士、大使夫人！民國奇女子鄭毓秀

我是廣告 請繼續往下閱讀
1903年，鄭毓秀和母親去了北京和父親一起生活，親眼目睹大清帝國的破落，也接觸到許多先進思想，對於聾婚啞嫁的傳統安排式婚姻，年僅14歲的她還親自寫退婚信給對方表達拒絕之意，也因此和家裡鬧翻。不過，鄭毓秀並不害怕，15歲那年，得知革命者孫中山等人前往日本時，毫不猶豫的決定也遠赴日本讀書，甚至加入了中國同盟會，開始她的特務生涯。
身為同盟會的一員，鄭毓秀參與過不少危險的任務，包含多次為革命黨人秘密運送軍火、炸彈、傳遞情報，甚至是暗殺清廷及北洋軍閥要員的活動。辛亥革命之後、南北議和之際，她又協助革命黨人刺殺袁世凱（在執行前受到京津同盟會分會的緊急指示而中止），以及清末立憲派大臣兼宗社黨首領良弼（成功），以「美女刺客」的形象名震京師。
1910年代中期，鄭毓秀到了法國，在巴黎學習法律，於1917年得到巴黎大學法學碩士學位，並於1925年取得法學博士學位，成爲中國歷史上第1位女性法學博士，也是目前有確切資料可查的中國歷史上第1位女性博士。留法期間，鄭毓秀剛好遇上「巴黎和會」（1919年1月18日在巴黎凡爾賽宮召開的會議，簽訂了著名的凡爾賽條約），當時為了日本在山東的權利問題，還在中國國內引發了「五四運動」。
在凡爾賽條約簽字的前一天，鄭毓秀召集約數百名在法華人，包圍中國首席代表陸徵祥的寓所，以玫瑰枝幹冒充手槍，逼他不得在和約上簽字，不得將山東半島轉由日本接管，最終中國政府保留了收回山東的權利，而鄭毓秀也從此以「玫瑰與槍」的典故揚名海內外；風度優雅、能言善辯、知書達禮的她，於巴黎街頭慷慨激昂演說的身影，也讓中國在法國的知名度大開。
拿到法學博士後，鄭毓秀回到中國，與留法時期的友人、中國首位留法博士魏道明一起在上海法租界開設了律師事務所，成為中國第1位有史可查的女律師，也經手過不少知名的官司，但對她而言最重要的，是提供志同道合者庇護。
1927年8月，她與魏道明結婚，兼任上海法政大學校長，1928年又任國民政府駐歐特使。1928年11月，國民政府立法院在南京成立，鄭毓秀又被任命為第一屆立法委員，是51名立委中僅有的2名女性之一；其間因為她精通歐美法律，加上顯赫的革命經歷，也讓她獲得擔任民法編纂委員的機會，為5位編纂委員中唯一的女性，在起草中華民國民法草案時，特別提出增加多條女性權利保護條文。
1942年代，她的丈夫魏道明接替胡適，出任中國駐美大使，她也成了大使夫人，隨夫遠赴美國，還在1943年宋美齡訪美期間陪同，連羅斯福總統的夫人都稱讚她深具政治頭腦，不同於歷任中國大使夫人。而她也美國期間，以自己在法國時那段「玫瑰與槍」的經歷，出版了自己的同名英文自傳。
二戰後，她和魏道明又一同返回中國，1948年1月，鄭毓秀投身第1屆立法委員的選舉，角逐上海市全國分區立委當選；不過，1948年底，因為在政壇發展失利，鄭毓秀夫婦淡出政治舞台，前往巴西住了幾年，隨後又輾轉前往美國旅居。回不去中國，也無法到台灣，夫妻倆經歷了相當長的困頓歲月，1954年，鄭毓秀罹患癌症，1959年12月病逝於美國洛杉磯，享壽68歲。