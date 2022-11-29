天冷電熱水瓶成吃電怪獸！台電教「5招」節電撇步省荷包
今（29）日白天各地大多為多雲到晴好天氣，但中央氣象局預估，從今晚開始到明（30）日氣溫會像溜滑梯一樣快速下降，預計週三晚間到週四（12/1）清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時候，預期北台灣低溫只剩攝氏16度左右。天氣一冷，民眾就開始準備搬出「電熱水瓶」使用，但電熱水瓶其實一天使用次不多，機器反覆加熱自動保溫，無形中其實就成了家中的「吃電怪獸」，台電在官方粉絲團分享5招實用電熱水瓶省電小撇步，學起來每個月多省一點積少成多不無小補喔。
記者周淑萍/綜合報導
電熱水瓶雖然可以隨時來上一杯熱水，但如果一整天只有早晚使用，次數不多卻讓電熱水瓶24小時持續保溫且自動加熱，其實相當耗電，台電就建議可以蓋用「快煮壺」，需要熱水時才煮水，也能將熱水裝入不插電保溫瓶使用。
但如果家中只有電熱水瓶，台電就建議可透過以下5要點來減少耗電量：
1.省電定時：善用「省電定時」功能，配合使用習慣設定加熱時間，到要用時才煮沸熱水，減少自動加熱次數，例如：上班族可設定到家後再煮沸。
2.水溫控制：依使用需求設定保溫溫度，如設定90℃比98℃省電，如果是要泡牛奶或喝溫水可設定60-70℃即可。
3.定期清潔：瓶內水垢會影響煮沸時間，同時保溫時也較耗電。
4.1級能效：選購能源效率1級的產品，可以確實減少耗電量。
5.關閉電源：連續假期、長時間外出時可關閉電源，省電又兼顧安全。