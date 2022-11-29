巷仔內／林佳龍大輸侯友宜　子弟兵卓冠廷衝高票

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從本次選舉的開票數據來分析，以2018年選舉綠營同樣提名6人為比較，在大環境及投票率欠佳下，本屆綠營6位議員總得票數為11萬546票，比上次10萬3996票，還逆勢成長了6550票，本區民進黨得票率從34.7%、成長到40.06%。
地方人士認為，在大環境對民進黨不利的狀況下，還能夠有得票率的成長，是因為卓冠廷把上一次投給江怡臻的中間選民、空氣票，轉換到了綠營所導致；至於國民黨在選票流失下，還可以5席全上，最主要還是因為侯友宜強勢介入，要求國民黨組織票和里長動員，可以把票分給初次參選的「侯家軍」呂家愷，從選票結構來看，國民黨組織票犧牲最大的，就是現任市議員洪佳君，里長分票則是不分藍綠，影響到傳統深耕地方、跟里長組織關係緊密的議員，導致基本盤下滑，進而衝擊到選情。
地方人士指出，上屆選舉洪佳君在江怡臻強力吸票的結果之下，仍然拿了3萬8千票，洪佳君的問政和形象，在地方評價一向很高，基層實力雄厚，再加上她極可能代表國民黨出來選立委，所以地方評估洪佳君是有挑戰4萬票的企圖心。
據了解，洪佳君的老公前立委黃志雄，同樣是國民黨新北市黨部主委，在選前就曾向親近人士透露過煩惱，要在妻子挑戰立委之路上放手一博？還是要「顧全大局」，選擇配票確保5席全上？
「最後開票結果顯示黃志雄和侯友宜合作」地方人士這樣說到，洪佳君在鶯歌少掉的近3千票，恰好就是呂家愷的鶯歌得票數，而土城上一次的組織票，給了江怡臻，這次則部分挪給了呂家愷。
但有趣的是，國民黨在土城流失了5.38%，來回將近1萬張選票，這些票，將近一半來到了民進黨，另外有2千票，則是投給了民眾黨張昭隆，也是民眾黨在這個選取上最顯著的成長。
2018民進黨在第8選區提名6席掉2席，浪費了2萬8000張、 8.1％的票，今年同樣掉2席，浪費了2萬9000張、10.5％的票，地方人士語重心長地說著，下一屆綠營的提名策略應該要修正，不應該再提名6席，只希望民進黨面對這次的選舉結果，能重新檢討反省，才能從地方穩住基本盤，進而有機會拿回失去近20年的地方首長席次，真的讓「新北大翻新」。