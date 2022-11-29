迪士尼超有種？「維尼拿白紙」LINE貼圖暴紅：最強預言
中國新疆日前發生住宅火警，由於處於長期封控政策，間接導致10人逃生不及喪命，因而引發各地公憤，隨著事件發酵，中國各地開始出現「白紙革命」，學生們紛紛高舉一張A4白紙，一來為死者哀悼，二來抗議無法自由表達言論的憤怒，被外界稱為「白紙運動」，還有人將北京紫禁城戲謔改稱「紙禁城」。由於中國國家主席習近平經常被惡搞為卡通小熊維尼，就有網友挖出多年前小熊維尼拿著一張白紙的卡通畫面，被封為史來最強預言圖。
記者黃韻文/綜合報導
新疆烏魯木齊一把熊熊大火，燒出中國一場白紙運動。由於中國此刻仍堅持防疫清零，在過度管控之下，頻頻出現封城慘況。新疆烏魯木齊日前發生住宅火警，封城政策導致消防車延誤救災，受到管控的民眾也無法即時逃生，最後至少10人葬身火海。求救哀號的悽慘畫面，引起大批民眾挺身示威，在一名學生高舉1張白紙後，莫名迅速帶起一波「白紙革命」，群眾高舉白紙除了代表為死者哀悼，也抗議中國官方對言論自由的打壓與限制。
由於中共領導人習近平的長相，經常被網友用卡通「小熊維尼」來揶揄惡搞，因此小熊維尼在中國成為敏感人物，禁止出現或停賣相關商品。事件發生後，眼尖網友立刻挖出迪士尼多年前播出的卡通動畫中，小熊維尼拿著一張白紙的畫面，而且該片段還是在講述小熊維尼不識字，圖文畫家A RAY貼出經典畫面評為「史來最強預言圖」。
迪士尼推出的「維尼熊拿白紙」周邊一夕暴紅，像是2019年日本插畫家卡娜赫拉和Disney合推的貼圖，如今成為近日最受關注的貼圖之一，目前在台灣LINE貼圖小舖就能買到，售價是100代幣（約新台幣70元）。蝦皮賣家快速跟風推出「維尼熊拿白紙」手提袋，代購還貼心提醒，強烈建議勿攜帶本商品至中國旅遊。