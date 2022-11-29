「真人娜美」林明禎甜摟帥哥逛東京！粉絲嚇壞：差點失戀
擁有「真人版娜美」封號的32歲大馬女神林明禎，在IG上擁有破百萬粉絲追蹤，她近日為參演電影《飯戲攻心》飛到日本宣傳，順道放鬆去度假，在社群平台上分享旅遊影片，身邊卻出現一位高帥男，兩人絲毫不避諱親密擁抱，一起品嘗美食，互動相當浪漫，引起網友熱議。粉絲原以為是她和男友公開放閃，得知真相驚呼「差點失戀了」。
記者江芷稜/綜合報導
林明禎來台發展多年，去年轉往香港演藝圈耕耘，她有一個姊姊、兩個弟弟，因為工作和家人經常分隔兩地，她公布度假影片裡的帥哥，其實是她的「大寶弟」，兩人和56歲的媽媽一起在東京度假，媽媽卻不停拍照記錄，她忍不住碎碎念「可以不要再拍了嗎？放下手機好好感受當下嗎」，結果看到手機內容，才發現媽媽留下很多美麗回憶，改口「謝謝媽咪，無價的記憶」。
影片裡只見林明禎挽著弟弟的手，開心漫步於東京街頭，身高僅159公分的她，和弟弟形成「最萌身高差」，感覺小鳥依人，姊弟倆深厚感情表露無遺，她也欣慰地說：「這次小旅行發現大寶弟又長大了，懂事好多呢，還會一直幫姊姊省錢，怕我花太多會心痛，但姊姊花得很幸福，這次少了大姊和小寶弟，希望快快一起再聚」。