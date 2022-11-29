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不愛喝水要怎麼補水？研究揭最受歡迎「6大健康飲料」

不愛喝水要怎麼補水？研究揭最受歡迎「6大健康飲料」
不愛喝水要怎麼補水？研究揭最受歡迎「6大健康飲料」

每日健康-每日都做得到的健康

攝取充足的水分可讓大腦變得更靈活、維持腸道順暢、保持關節潤滑、確保精力充沛、改善情緒、有益心臟健康、甚至有助排毒。普遍上建議大家每天應補充約8杯的水，然而根據國外媒體報導，却有多達75%的美國人長期處於身體脫水的狀態。

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根據2021年國外一家礦泉水公司展開的研究顯示，民眾不喝水的最大原因是不喜歡喝沒有味道的水，更喜歡以健康飲品取代飲用水。為此，《Health Digest》進行了一項調查，發現在眾多健康飲料當中，綠茶是最受大眾喜愛的飲品，佔了44.77%、椰子水排名第二，佔21.96%、而康普茶（或稱紅茶菌）則位居第三，佔12.52%、接下來依次為蘆薈汁8.57%、蔬菜汁7.2%、以及楓樹水4.8%。

相信大家在日常生活中總有不想喝水的時候，這時不妨嘗試飲用其他健康飲品，有效增加飲水量的同時又能增添風味，以下給大家參考飲用6大健康飲料的健康功效：

綠茶

綠茶不但有助醒腦、減重、降低患上心臟疾病的風險、甚至有抗氧化的功效，幫助人體對抗致癌的自由基。由於綠茶中的咖啡因不多，因此喝綠茶並不會影響補水的功效。

椰子水

椰子水是低卡、含豐富礦物質的飲料，是運動愛好者可用來取代含糖運動飲料以補充電解質的最佳選擇。由於椰子水內的鉀含量較高，因此有助於排出體內多餘的鈉，並達到降低血壓的效果。

康普茶（紅茶菌）

康普茶是一種含少量碳酸氣泡、口味多變的發酵飲料，富含益生菌，能促進腸道蠕動並提升免疫力。

蘆薈汁

蘆薈汁是由新鮮的蘆薈葉中提取，不僅含大量的抗氧化劑，也幫助緩解便秘和腸躁症候群，甚至改善口腔健康。根據2015年一項發佈於皮膚科醫學雜誌的研究顯示，40歲以上的女性攝取蘆薈汁可雙倍產生膠原蛋白和玻尿酸，並有效改善整體膚質、減少皺紋。

綠色蔬菜汁

混搭不同的綠色蔬菜打成的果汁，不僅含豐富的礦物質、超級補水的同時、還提供了維持腸道健康所需的多樣性益生菌。

楓樹水

這是一種由楓樹的樹幹提取的汁液水，根據研究指出，楓樹水的補水功效是白開水近2倍之多！除此之外，楓樹水還具有抗發炎以及減少氧化壓力（Oxidative stress）的功效，非常適合高度活躍的人士飲用。

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