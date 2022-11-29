不愛喝水要怎麼補水？研究揭最受歡迎「6大健康飲料」

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相信大家在日常生活中總有不想喝水的時候，這時不妨嘗試飲用其他健康飲品，有效增加飲水量的同時又能增添風味，以下給大家參考飲用6大健康飲料的健康功效：
綠茶
綠茶不但有助醒腦、減重、降低患上心臟疾病的風險、甚至有抗氧化的功效，幫助人體對抗致癌的自由基。由於綠茶中的咖啡因不多，因此喝綠茶並不會影響補水的功效。
椰子水
椰子水是低卡、含豐富礦物質的飲料，是運動愛好者可用來取代含糖運動飲料以補充電解質的最佳選擇。由於椰子水內的鉀含量較高，因此有助於排出體內多餘的鈉，並達到降低血壓的效果。
康普茶（紅茶菌）
康普茶是一種含少量碳酸氣泡、口味多變的發酵飲料，富含益生菌，能促進腸道蠕動並提升免疫力。
蘆薈汁
蘆薈汁是由新鮮的蘆薈葉中提取，不僅含大量的抗氧化劑，也幫助緩解便秘和腸躁症候群，甚至改善口腔健康。根據2015年一項發佈於皮膚科醫學雜誌的研究顯示，40歲以上的女性攝取蘆薈汁可雙倍產生膠原蛋白和玻尿酸，並有效改善整體膚質、減少皺紋。
綠色蔬菜汁
混搭不同的綠色蔬菜打成的果汁，不僅含豐富的礦物質、超級補水的同時、還提供了維持腸道健康所需的多樣性益生菌。
楓樹水
這是一種由楓樹的樹幹提取的汁液水，根據研究指出，楓樹水的補水功效是白開水近2倍之多！除此之外，楓樹水還具有抗發炎以及減少氧化壓力（Oxidative stress）的功效，非常適合高度活躍的人士飲用。
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