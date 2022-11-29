王月確診「咳到快死了」 突換角黃嘉千：該我做的就扛
王月、屈中恆今（29）日出席2023年創拓版《京戲啟示錄》售票記者會，王月的角色「二大媽」本來由黃嘉千飾演，沒想到王月因疫情確診後改變想法換角，「我咳得快死了，等到我活過來的時候，我想不能再有意外了，突然覺得帶著屏風家人有力量，該我做的就要扛下來，國修老師的理念是『演戲修行、看戲修心』，時局越亂越要靠文化藝術的力量穩定，我很勇敢無懼去擁抱『二大媽』。」
記者羅凌筠/台北報導
李國修開創屏風表演班10年，動筆寫下鞋匠父親的半自傳故事，王月才看劇本就淚如雨下，「他那時候關在書房裡面，我每早起床清他的紙簍子，裡面都是擦鼻涕眼淚的衛生紙，因為他覺得沒有聽父親的話去學唱戲、做戲鞋，每次他在翼幕拿著父親做的戲鞋，舉高跪下謝幕，每一次的致意，代表我們台前幕後的心志是一起的。」
王月形容李國修寫此劇的時候如有神助，「他都覺得是菩薩寫的。」而這次在李國修逝世10周年演出，冥冥中也有許多巧合，像導演李小平在1996年版本演過李國修兒子，郭子乾、小8（張允曦）劇中演的歌仔戲，是國寶孫翠鳳親自編曲，「很多貴人來投注力量。」王月為了演出二大媽，要維持48公斤的體態，風雨無阻運動走山2年多，怕不怕到時候在舞台上演到淚崩？王月堅定表示：「我瑞典的朋友一直鼓勵我非演不可，在台上哭死都OK。」
請到屈中恆演李國修本尊，王月稱讚「屈哥已經有8分樣了」，屈中恆挑戰1人分飾多角，台詞在0.1秒之間要轉換腔調講山東話，王月說：「我很喜歡看屈哥演的舞台劇，都能演出不一樣的東西，每一次都被屈哥嚇到，真的看到他在創作角色。」屈中恆表示演過那麼多傳記人物，第一次演親眼看過的劇場大師，「我需要月姐給我國修老師的種種資訊，到時候希望不要月姐覺得我很煩。」