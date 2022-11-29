中國爆發白紙革命！潘文忠提醒1.2萬旅中台生 注意安全
中國過度封控導致新疆烏魯木齊民宅發生火警，造成10死9傷，引發「白紙革命」遍地開花，在北京、上海、蘭州等大城市，都有大批民眾上街抗議。教育部長潘文忠今（29）日提醒，在中國求學約1.2萬名台灣學生，近期應該密切注意中國動態，注意自身安全。
記者李琦瑋／台北報導
潘文忠今天下午出席「2022年海洋教育推手獎頒獎典禮」，會前受訪表示，疫情近3年期間，台灣校園防疫也曾走過非常嚴峻的階段，但過程中秉持兼顧防疫、健康、學習、生活等防範措施，初步統計，我國在中國求學的學生約1萬2千多名，提醒學生要密切注意在中國的動態，特別注意自身的安全。
潘文忠指出，行動上的受限，年輕人是最容易感受到的，新冠疫情是世界性的疫情，各國之間彼此有相關規範可參考，但客觀來說，多數國家都已逐漸走向常態性防疫，現階段防疫確實應該要考慮到學生行動自由、正常求學等訴求，防疫應該兼顧基本生活，讓人民回到更日常的生活。
對於指揮中心宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，室內有條件也可脫下口罩。潘文忠說，目前正研擬修正相關指引，會以教室跟教室以外做基本區隔，預計這一兩天就會盡快修正完成，讓學校12月1日起也適用防疫新制。
至於九合一選舉結束後，內閣改組聲音不斷，潘文忠的去留也備受關注。對此，潘文忠沒有表態，僅說，很多教育事務都需要繼續發展，只要在工作崗位的每一天，都會和部內同仁共同努力，持續推動教育事務。