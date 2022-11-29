手機換哪支？「超過半數人」全都買iPhone 這3款賣最好
雖然APPLE發表會屢屢被批了無新意、iPhone手機也總被酸很盤、很貴，但實際銷售數字會說話，根據市調機構最新調查顯示，在今年10月台灣實體通路的智慧型手機市場，總銷量共賣出55.2萬台，其中APPLE以51.6%蟬聯冠軍。傑昇通信分析手機品牌銷售佔比數據指出，iPhone 14系列新機持續發威，在iPhone 14 Plus加入陣容及iPhone 14 Pro陸續供貨，APPLE品牌強佔過半市占率，三星則以22.8%排名第二，第三名至第五名依序是OPPO（7.6%）、紅米（4.4%）、vivo（3.8%）。
記者黃韻文/綜合報導
傑昇通信指出，10月在iPhone 14新機持續帶動下，不僅APPLE本月市占率過半（51.6%），品牌整體銷量較上個月增加32%，更因單機單價提高，銷售額也成長將近4成，不過比對去年同期，仍較iPhone 13上市時銷售額及銷售量減少1成左右。iPhone賣最好的前三名單機，都是規格有感提升的iPhone 14 Pro系列，主要是iPhone 14 Pro Max要等到2023年農曆春節前才有望拿到，反而是iPhone 14 Pro在通路上仍有現貨，且價格約有3%降幅。由於iPhone 14 只有Pro系列改用A16晶片及全新動態島功能，因此看好旗艦機的買氣仍會持續到農曆春節。
本月市占排名第二名的三星，10月市佔率是22.8%，榜上前三名機型Galaxy A53兩規格及A13（4GB/64GB）都與9月相符，顯見規格不俗的A系列中階機型，在目前通路價幾乎萬元有找情況下，人氣依舊居高不下。
另一個倒吃甘蔗的品牌則是排第五的vivo，10月顏宇宙新機V25上市，成為該牌最熱賣的機型，帶動整體銷量成長45%，銷售額大增7成，低調且驚人的成長速度令人咋舌；市占率4.4%的紅米，品牌前三名機型與9月相同，銷量及銷售額也有約1成成長，反觀市占率7.6%排第三名的OPPO，銷量與銷售額平均下降近1成，是前五大品牌中下降最多，預期得到Reno9系列發表，才有望再轉動銷量。