特企／一次搞定購物、集點繳費　家樂福APP好康享不完

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下載家樂福APP之後，手機就是會員卡，綁定家樂福錢包還能行動支付，家樂福錢包可使用錢包儲值（現金儲值或綁定信用卡均可）、店鋪儲值、電子禮券、即享券儲值、線上儲值等多種儲值方式，購物不用再帶現金，更不用帶一堆卡片，好方便！
有了家樂福APP，隨時可以查詢好康點數、消費紀錄、發票紀錄，檔期活動、促銷目錄及最新消息等資訊，都隨手一滑就能查到，折價券、優惠券也能保存在APP裡，會員消費的一元一點，也可以隨時積點兌點，購物省最多！還可以線上購物，到家樂福，真的只要帶手機就夠了。
家樂福APP好康享不完
好康一 新申辦會員好康雙重享
1.家樂福APP錢包首刷2%回饋。
2.於賣場首次以家樂福錢包支付滿499元以上，送3,000點紅利點數（價值約10元）。
3.線上購物300元折價券（100元共3張）及免運券1張。
好康二 分享碼賺點數
使用分享碼邀請好友下載家樂福APP，不僅好友綁定會員、開通錢包後可得1,500點，分享者成功分享後也能賺1,500點，趕快跟親朋好友分享邀請碼，分享越多賺越多！
好康三 儲值優惠與支付優惠
使用家樂福錢包，不僅享有儲值優惠，使用錢包儲值金支付，或者是綁定聯名卡支付，也都享有不同的優惠與回饋。
儲值優惠
1.信用卡（到店）儲值錢包滿額享儲值金3–5％
2.聯名卡儲值錢包享紅利點數1倍（約回饋0.34％）
3.聯名卡每週一線上儲值滿額享家樂福即享券3–6％
支付優惠
錢包儲值金支付：享紅利點數2倍
錢包綁聯名卡支付
1. 享紅利點數3倍（約回饋1％）
2. 週六量販店滿$2,500享家樂福現金折價券6％
3. 天天超市店滿$499享家樂福現金折價券8％
家樂福APP新功能「生活繳費」
不用出門，隨時線上繳費，包括信用卡費、貸款、電信費、水費、路邊停車費、汽機車燃料費、eTag、健保費及愛心捐，不論使用帳戶或信用卡，24小時都可繳費，不僅可設定繳款提醒，還能隨時查詢歷史紀錄，滿足日常繳費需求。
自助機台結帳 免排隊更順暢快速
採買結束，推著車子走到結帳櫃台，我的天啊，大排長龍的隊伍看不到盡頭，還好現在有了自助結帳機台，只要將購買商品放置在機台下方，接著掃描條碼，並將掃描過的產品一一放到右邊秤台上，確認購買清單之後，再選擇支付工具，就能完成結帳了，免排隊免等候，輕輕鬆鬆就完成家樂福購物的任務，也可以使用家樂福app錢包支付，方便又迅速。
就是現在，下載家樂福app，更多優惠等著你！https://www.carrefour.com.tw/carrefourapp/