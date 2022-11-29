AFTEE先享後付雙11業績成長逾200%！樂迎年末商機

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「AFTEE先享後付」雙11檔期收紅盤！
據「AFTEE先享後付」觀察，受惠於許多電商業者皆將優惠延長至雙11前一至兩日，全平台業績顯著高峰始自11/9，自雙11前兩日起各項交易成效明顯飆升，如交易金額較平時大幅成長，創下逾200%的驚人成長，交易單量亦高達平時近2倍之多。
此外，雙11購物節魅力驚人，更讓許多從未使用過AFTEE先享後付的消費者心癢難耐，忍不住在雙11檔期間加入AFTEE先享後付的行列！以「AFTEE先享後付」數據觀之，雙11購物節檔期限定的眾多優惠有效吸引了眾多新會員加入，在11/11當日加入的新會員數量，遠超平時日均新會員近3.5倍，進一步觀察業績逐漸攀升的雙11檔期前夕，每日新加入的會員數已有明顯成長態勢，除連續一週保持每日的正成長外，11/6至11/11共6天檔期間更暴增超過1萬名新會員，顯見雙11購物節所打造的狂歡氛圍，也讓許多消費者較平時更樂於擁抱新興支付方式，加入並選用「AFTEE先享後付」作為雙11期間網購的支付方式之一。
CYBERBIZ攜手AFTEE先享後付 創285%巨幅業績成長
為提供消費者多元的消費場景，「AFTEE先享後付」亦與台灣大型開店平台CYBERBIZ合作，在導入最便利、安心的先買後付服務後， CYBERBIZ收穫了顯著的業績成長。適逢雙11檔期，電商品牌、平台業績百花齊放， CYBERBIZ攜手AFTEE先享後付繳出亮眼的成績單，不僅雙11單日業績寫下較去年大增285%的巨幅成長，其中位居業績排行榜首位者為南法香頌，在導入AFTEE先享後付後，雙11檔期的業績成長相當可觀；而唯一打造一站式電商滿足減醣健人三餐飲食的電商品牌——康福先生，今年導入AFTEE先享後付後，亦幫助帶動了11/9-11/11活動檔期間營業額平均成長 281 %之多！
綜觀AFTEE先享後付超過2,500家合作商戶，在導入AFTEE先享後付後，因消費者可不提供過多個資、10秒內完成結帳，整體交易流程不產生任何斷點、摩擦，絕大多數合作商戶在今年雙11的業績皆較去年有顯著成長。這也顯見「AFTEE先享後付」不僅能為消費者打造更快速、安心的交易體驗，對商戶而言，更是大大提升訂單轉換率、減少結帳跳出率，有效為品牌業績「加值」！
盤點年底尚有即將到來的尾牙、雙12以及目前居高不墜的旅遊解封商機，AFTEE先享後付與Yahoo奇摩購物中心、CYBERBIZ等眾多合作夥伴亦共同樂觀看待後續業績動能，至農曆年前可以持續保持成長。AFTEE先享後付更期待未來能積極邀請更多品牌、商戶加入先買後付（BNPL）的行列，一同為全台消費者打造更便利、安心的支付新體驗，創造AFTEE先享後付、合作商戶、消費者三方間的共好！