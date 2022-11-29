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再度難逃下修潮！主計總處：今年GDP 3.06％、明年難保3

▲國際局勢動盪，台灣GDP再度難逃下修潮！行政院主計總處今（29）日預測，明（2023）年經濟成長率「難保3」。（圖／翻攝自Pixabay）
▲國際局勢動盪，台灣GDP再度難逃下修潮！行政院主計總處今（29）日預測，明（2023）年經濟成長率「難保3」。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

國際局勢動盪，台灣GDP再度難逃下修潮！行政院主計總處今（29）日預測今年經濟成長率3.06％，下修0.70個百分點，CPI年增率為 2.94％。明（2023）年經濟成長2.75％，下修0.30個百分點，「保3」落空，CPI年增率1.86％。

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主計總處今日下修今年全年經濟成長至3.06％，每人GDP為3萬2914美元，CPI年增率為2.94％。 

主計總處說明，對外貿易方面，今年上半年在新興科技應用持續擴展與企業數位轉型需求殷切帶動下，台灣出口表現亮麗，但下半年隨各國通膨及升息壓力升高， 加上中國大陸持續實施清零政策，全球終端需求放緩，廠商持續去化庫存。

在民間投資方面，半導體廠商積極擴充國內產能，投資台灣三大方案持續落實，加上離岸風電與太陽光電等綠能設施建置，均將帶動相關產業生產及增置設備或廠房。

不過全球景氣前景不確定性升高，廠商庫存去化壓力恐約制生產，企業投資計畫因而延後或轉趨審慎。

此外，主計總處預測明年經濟成長2.75％，較8月預測3.05％，下修0.30個百分點；每人GDP3萬2700美元，CPI年增率為1.86％。

主計總處解釋，由於全球經濟僅成長1.5％，國際貨幣基金（IMF）10月預測世界貿易量成長2.5％，外貿動能趨降，預測明年台灣商品出口、進口分別年減0.22％及0.42％。

服務貿易方面， 隨邊境管制鬆綁，旅行收支可望大幅回升，併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出、入分別實質成長3.75％及6.00％。

隨著邊境管制趨向開放，明年跨境旅遊可望持續升溫，預測民間消費實質成長5.48％。

最後，主計總指出，中國大陸封控措施調整、各國貨幣政策以及美元走勢，加上美國晶片法對全球半導體供應鏈的衝擊，以及俄烏戰爭等地緣政治風險對原物料價格的影響等不確定因素，都將牽動台灣經濟情勢。

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