大小S「20年前挺同性戀」畫面被挖出！網讚：真的很圈粉
藝人大S（徐熙媛）和小S（徐熙娣）前幾天才捲入中國富商汪小菲的事件，成為外界最關注的話題人物。近日，就有網友意外挖出，兩人曾在20年前主持節目時，談論同性戀相關議題的畫面，結果讓不少人看完後紛紛大讚，「真的超暖耶」、「看完直接被圈粉。」
娛樂中心/綜合報導
網路論壇Dcard，有網友PO出一段影片，是大S、小S過去主持《娛樂百分百》節目的對話片段，只見小S激動分享，「我那天才看到一個莫名其妙的新聞，不知道美國還哪裡，在爭取說同性戀想要結婚，然後要爭取法律認同，我想說這有什麼好不認同的，而且那些異性戀者，以為自己是誰啊，可以擅自決定說同性戀結婚不行，乾你們屁事啊。」
大S則冷靜回說，「然後異性戀者都會覺得異性戀是正常，然後同性戀就會排斥…」接著小S越講越激動：「只不過是異性戀人比較多啊，這有什麼大不了的，就像我們也不能說，吃素都犯法，不代表吃肉的就是對的啊，憑什麼還要經過異性戀者人同意，這點我真的很不爽耶，對不對？結婚就結婚，關他們屁事啊！休息一下（進廣告）」顯現兩人都對同志議題非常有感。
這讓原PO直呼，「我以為是近幾年同志議題浮上來，藝人們才開始爭相為同志發聲…」並稱讚大小S，「20年前思想就這麼進步了喔！也太早了吧！」大家紛紛留言，「無論如何大小S真的很挺同志，很早就願意幫助同志發聲」、「她們是真的蠻前衛的」、「笑死我真的很愛她」、「笑死！氣到需要休息一下嗎」、「看完直接被圈粉」、「這就是為什麼，我們還是這麼愛她們的原因，因為她們是真心支持我們。」（編輯：詹鎰睿）